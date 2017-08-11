ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruАA. Прогноз по рейтингу - стабильный.

«Позитивное влияние на рейтинг фонда оказывают высокое качество и диверсификация его активов. На 31.03.2017 доля вложений в высоколиквидные объекты, имеющие рейтинги на уровне ruА+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимые рейтинги других агентств, составила 92% от активов. Доля крупнейшего объекта вложений в структуре активов составила 15,5% на 31.03.2017», - отмечает Ольга Басова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).

Кроме этого, среди позитивных факторов отмечается высокий размер среднего счета по ОПС (221,6 тыс. рублей на 31.03.2017) и НПО (347,5 тыс. рублей на 31.03.2017), высокая доходность от инвестирования пенсионных накоплений и пенсионных резервов (накопленная доходность за 2014-2016 гг. составила 26,4% и 29,7% соответственно), высокая достаточность собственных средств для ведения операционной деятельности (отношение дельты между собственными средствами, скорректированными на качество активов, и минимальным размером собственных средств к годовому объему расходов фонда на операционную деятельность составило 38,1 на 31.03.2017).

Агентством отмечается высокий уровень организации управления рисками фонда, а также высокая доля активов (100% на 31.03.2017), переданная в доверительное управление компаниям, имеющим рейтинги надёжности и качества услуг RAEX (Эксперт РА) на уровне А++.

Негативное влияние на рейтинг оказывают невысокая величина активов фонда (32,8 млрд рублей на 31.03.2017) и высокая доля активов, приходящихся на контрагентов, связанных с фондом (20,3% от совокупных активов и 50% от собственных средств на 31.03.2017). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает нетто-отток пенсионных накоплений (-16 149 тыс. рублей по итогам переходной кампании за 2016 г.).

По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 объем обязательств фонда по ОПС составил 8 млрд рублей, объем обязательств по НПО - 12 млрд рублей.

По данным Банка России, на 31.03.2017 АО «НПФ «Сургутнефтегаз» заняло 21 место по объёму активов, 63 место по объёму пенсионных резервов и 20 место по объёму пенсионных накоплений на российском рынке, 4 место по объёму собственных средств.