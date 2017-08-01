ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надёжности НПФ БУДУЩЕЕ в связи с изменением методологии и переходом на новую шкалу и присвоило рейтинг на уровне ruВВ-. Прогноз по рейтингу - стабильный. Пересмотр рейтинга не может трактоваться как его снижение.

Позитивное влияние на рейтинг фонда оказывают высокий объём нетто-притока средств по ОПС по итогам переходной кампании за 2016 год (прирост в абсолютном выражении составил 36 млрд рублей), высокий объём собственного имущества фонда (295,8 млрд рублей на 31.03.2017), а также высокие рыночные позиции (по данным Банка России, на 31.03.2017 фонд занимает 2 место по размеру обязательств по ОПС, 2 место по количеству застрахованных лиц, 4 место по объему активов). Аналитиками агентства положительно отмечается высокий уровень транспарентности: сайт фонда характеризуется высокой информативностью, фонд предоставил все запрошенные документы и отчётность, включая структуру инвестирования средств пенсионных накоплений и резервов по эмитентам.

«По состоянию на 19.06.2017 фонд реализовал ценные бумаги, по которым было получено предписание Банка России, в объёме, соответствующем графику, согласованному с Банком России. Фонд продолжит работать над изменением структуры активов до середины 2019 года. Наличие согласованного с регулятором графика, предполагающего выход из этих инвестиций, следование этому графику, а также поддержка со стороны бенефициара рассматриваются Агентством в качестве факторов, оказывающих существенное положительное влияние на уровень рейтинга фонда», - отмечает директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Скуратова.

Негативное влияние на рейтинг фонда оказывают высокая доля вложений в объекты, имеющие рейтинг RAEX (Эксперт РА) на уровне ruВ и ниже или сопоставимые рейтинги других агентств, а также не имеющие рейтингов, низкий уровень достаточности капитала для ведения операционной деятельности фонда (рассчитанное Агентством по собственной методологии отношение скорректированных на качество собственных средств, за вычетом минимального нормативного значения собственных средств, на 19.06.2017 к объёму расходов фонда на операционную деятельность за период с 31.03.2016 по 31.03.2017 составило 0,2), низкая доходность от размещения пенсионных накоплений (накопленная доходность за период с 2014 г. по 2016 г. составила 11,5%), а также относительно низкий размер среднего счета клиента фонда на 31.03.2017 по ОПС (65,2 тыс. рублей) и НПО (43,7 тыс. рублей).

Среди сдерживающих факторов выделяются невысокая диверсификация активов, в т.ч. значительная доля, приходящаяся на связанные стороны, невысокая диверсификация вложений пенсионных накоплений и пенсионных резервов по управляющим компаниям (на 31.03.2016 доля крупнейшей УК по пенсионным накоплениям составила 58%, по пенсионным резервам - 44,9%), отсутствие рейтингов надежности и качества услуг у управляющих компаний фонда.

По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 объем обязательств по ОПС составил 290 млрд рублей, объем обязательств по НПО - 3,6 млрд рублей.

По данным Банка России, на 31.03.2017 АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» заняло 4 место по объему активов, 2 место по размеру обязательств по ОПС, 2 место по количеству застрахованных лиц на российском рынке.