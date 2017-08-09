ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надёжности НПФ «САФМАР» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruА-. Прогноз по рейтингу - стабильный.

Позитивное влияние на рейтинг фонда оказывают высокие размерные характеристики и высокий объем нетто-притока средств по ОПС. На 31.03.2017 величина активов составила 201,3 млрд рублей. По итогам переходной кампании 2016 года средства по ОПС увеличились на 3,4 млрд рублей (по состоянию на 31.03.2017). Кроме этого, отмечаются высокие рыночные позиции фонда: 4 место по объёму пенсионных накоплений и 5 место по количеству застрахованных лиц по ОПС на 31.03.2017. Среди позитивных факторов также выделяются высокая доходность от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. За 2014 - 2016 гг. доходность от размещения средств пенсионных резервов составила 24,6%, доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений - 26,2%.

«Достаточность собственных средств для ведения операционной деятельности находилась на умеренно высоком уровне: отношение дельты между собственными средствами на 31.05.2017, скорректированными на качество активов, и минимальным размером собственных средств к годовому объёму расходов фонда на операционную деятельность составило 0,8. Кроме того, в качестве фактора, оказывающего существенное положительное влияние на рейтинг, выделяется финансовая поддержка со стороны акционеров фонда», - отмечает Ольга Басова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).

Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая, по мнению агентства, доля вложений в объекты, экономически связанные с фондом, а также умеренно высокая доля вложений, которые в соответствии с методологией агентства нельзя оценить как высоконадежные (доля вложений в объекты, имеющие рейтинг RAEX (Эксперт РА) на уровне ruВВ- и ниже или сопоставимые рейтинги других агентств, а также не имеющие рейтингов, составила 11,9% активов на 30.06.2017). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают показатели среднего счета фонда как по НПО, так и по ОПС, которые находятся на уровне ниже бенчмарков, рассчитанных по методологии агентства (на 31.03.2017 средний размер счета по НПО составил 106,0 тыс. рублей, что существенно ниже бенчмарка, по ОПС - 81,4 тыс. рублей - немного ниже бенчмарка), а также умеренно низкая диверсификация пенсионных накоплений по УК (на 31.03.2017 на АО "ЕФГ Управление Активами" приходилось 69,3% пенсионных накоплений).

По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 объём обязательств фонда по ОПС составил 184,9 млрд рублей, объем обязательств по НПО - 7,9 млрд рублей.

По данным Банка России, на 31.03.2017 АО НПФ «САФМАР» заняло 6 место по объёму активов, 4 место по размеру обязательств по ОПС, 5 место по количеству застрахованных лиц по ОПС на российском рынке.