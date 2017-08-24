ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надёжности страховой компании «Росгосстрах Жизнь» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruА (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг А+, первый подуровень, со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая рентабельность собственных средств по РСБУ (54,2% за 1 полугодие 2017 года) и МСФО (113,9% за 2016 год), высокая доля взносов по новому бизнесу (84,2% за 2016 год), невысокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (21,5% за 1 полугодие 2017 года), высокое значение коэффициента уточнённой страховой ликвидности-нетто (0,86 на 30.06.2017), а также высокое соответствие активов и пассивов компании по срокам: отношение резервов и обязательств по договорам страхования жизни срочностью более одного года к инвестициям срочностью более одного года на 31.03.2017 составило 1,2. Кроме того, в качестве существенного позитивного фактора отмечается высокая доля компании на российском страховом рынке (3,8% за 2016 год).

«Агентство оценивает качество активов компании как высокое. Так, доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами уровня ruBBB и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо сопоставимыми рейтингами других агентств составила 74,6% на 30.06.2017 и 65,0% на 31.03.2017. Доля крупнейшего контрагента не превысила 12,2% от совокупных активов на те же даты. При этом активы и пассивы компании сбалансированы по валюте: на анализируемые даты соотношение резервов и обязательств по договорам страхования, номинированных в рублях и долларах США, к инвестициям в соответствующих валютах составило соответственно 1,0 и 0,4», - поясняет младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.

В числе позитивных факторов также отмечены невысокая зависимость от банков-партнёров (за 2016 год на крупнейший банк пришлось 37,0% собранной премии), низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (3,1% на 30.06.2017), высокие размерные показатели, низкая зависимость от крупнейших клиентов и широкая география деятельности страховщика.

Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкое значение коэффициента текущей ликвидности (0,87 на 30.06.2017), низкая диверсификация страхового портфеля (доля инвестиционного страхования жизни во взносах составила 64,5% за 2016 год), крайне высокие темпы прироста взносов (за 1 полугодие 2017 года компания собрала на 65,6% страховых премий больше, чем за 1 полугодие 2016 года), а также невысокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня (24,8% на 30.06.2017). Кроме того, существенное негативное влияние на рейтинг оказывает отрицательное значение скорректированного показателя отклонения фактической маржи платежеспособности от нормативного уровня (-22,3% на 30.06.2017), рассчитанного по методологии Агентства и не учитывающего такие низколиквидные активы, как паи ЗПИФов и предоставленные займы. В то же время, нормативные изменения, касающиеся послаблений в части расчета маржи платежеспособности, а также положительные характеристики объектов, составляющих ЗПИФы, частично нивелировали влияние вышеуказанных факторов на рейтинг.

Компания специализируется на предоставлении услуг по инвестиционному страхованию жизни и розничному смешанному страхованию жизни. По данным Банка России, по итогам 2016 года ООО «СК «РГС-Жизнь» заняло 2 место по объёму собранной премии по страхованию жизни. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы страховщика составили 94,4 млрд рублей, собственные средства - 6,8 млрд рублей, уставный капитал - 1,2 млрд рублей. По данным за 1 полугодие 2017 года компания собрала 28,7 млрд рублей страховых взносов.