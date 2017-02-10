ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банку «Агророс» на уровне А(II). По рейтингу был сохранён стабильный прогноз.

Поддержку рейтингу оказали высокая устойчивость капитала к обесценению активов (по состоянию на 01.01.2017 полное обесценение до 8,4% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала и сокращения активов под риском не приведёт к нарушению нормативов достаточности капитала; Н1.0 = 16,5%, Н1.1=Н1.2= 11,6%) и запаса ликвидности к потенциальному досрочному оттоку средств клиентов (запас ликвидности позволяет покрыть дневной отток 91,4% привлеченных средств со срочностью свыше 1 дня и месячный отток всего объема привлеченных средств со срочностью свыше 30 дней без нарушения нормативов Н2 и Н3). Помимо этого, на рейтинг оказали положительное влияние низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, низкий уровень кредитных требований со срочностью свыше одного года на балансе, высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают зависимость от доходов по операциям с валютными свопами, которые агентство относит к нестабильным компонентам финансового результата, и низкая чистая процентная маржа (чистая процентная маржа за IV квартал 2016 года составила 0,6% годовых, за аналогичный период 2015 года - 2,8% годовых). Уровень рейтинга ограничивают риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах, при высокой оборачиваемости кассы и невысоком уровне страхования наличных денежных средств. Кроме того, отрицательно на уровень рейтинга повлияли зависимость ресурсной базы от средств физлиц и высокая концентрация ресурсной базы на средствах крупнейшей группы кредиторов.

АО «Банк «Агророс» (г. Саратов, регистрационный номер 2860) специализируется на конверсионных операциях и срочных сделках, кредитовании ФЛ, ЮЛ и ИП. Головной офис и 10 структурных подразделений банка расположены в Саратовской области, филиал - в Москве, кредитно-кассовый офис - в Санкт-Петербурге. На 01.01.2017 величина активов банка по РСБУ составила 5,2 млрд руб. (297-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 617 млн руб., прибыль после налогообложения за 2016 года (с учетом изменения прочего совокупного дохода) - 94,5 млн руб. (без учета СПОД).



Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 29.06.2012. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 13.07.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 07.02.2017.