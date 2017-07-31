ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг страховой медицинской организации МСК «Медстрах» на уровне А со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга.

Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказали высокая доля медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи от числа страховых случаев (6,8% и 1,6% за 9 месяцев 2016 года соответственно), высокое число жалоб, поступающих в СМО (233 на 100 тыс. застрахованных за 2016 год), высокая доля удовлетворённых жалоб (100,0% от обоснованных жалоб за 2016 год), высокий уровень обращаемости граждан в СМО по телефону горячей линии (4831 обращений на 100 тыс. застрахованных за 2016 год) и по сети Интернет (1205 обращений на 100 тыс. застрахованных за 2016 год), высокая доля оснащённых пунктов выдачи страховых полисов, оборудованных для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями (80,8% от общего числа пунктов выдачи страховых полисов) и возможность курьерской доставки страховых полисов в регионах деятельности СМО. Также отмечается высокая надёжность и ликвидность инвестиционного портфеля компании. Так, на 31.12.2016 доля инвестиций в объекты с рейтингами ruAА и выше RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимыми рейтингами других агентств составила 74,9%, на 31.03.2017 - 97,6%. Доля высоколиквидных вложений составила 97,7% на те же даты.

«Аналитики Агентства отмечают высокую эффективность медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи. Так, в результате проведения медико-экономических экспертиз было сэкономлено 1,5% от суммы средств на оплату медицинских услуг за 2016 год, в результате проведения экспертиз качества медицинской помощи - 0,4% за тот же период», - поясняет аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.

Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий охват застрахованных врачами-экспертами (1 врач на 100 тыс. застрахованных за 2016 год), низкое количество пунктов выдачи полисов (1,3 на 100 тыс. застрахованных за 9 месяцев 2016 года), низкая доля тематических экспертиз (17,6% от числа экспертиз качества медицинской помощи за 9 месяцев 2016 года), высокая доля штрафов в общем объеме средств на ведение дела (7,3% за 9 месяцев 2016 года), отрицательный результат от операций по ОМС (-15 млн рублей за 1 квартал 2016 года и -47,5 млн рублей за 4 квартал 2016 года), высокая доля дебиторской задолженности, не связанной с ОМС, в активах, не связанных с ОМС (65,3% на 31.12.2016), высокое отношение внебалансовых обязательств к собственным средствам (22,3% на 31.12.2016), низкий уровень публичного информирования и низкий уровень обеспеченности медицинских организаций стендами СМО (46,2% медицинских организаций за 9 месяцев 2016 года).

По данным Банка России, ООО «МСК «Медстрах» по итогам 2016 года заняло 16 место по страховым платежам по ОМС среди всех российских страховых медицинских организаций и 125 место по взносам по ДМС среди всех российских страховщиков. Компания ведёт свою деятельность в г. Москве и Московской области, её рыночная доля за 2016 год составила 1,2%.

По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 активы ООО «МСК «Медстрах» составили 625 млн рублей, собственные средства - 127 млн рублей, уставный капитал - 120 млн рублей. Поступления целевых средств по ОМС за 2016 год составили 17 934 млн рублей, число застрахованных в компании по ОМС на 31.12.2016 составило 1 353 тыс. человек.