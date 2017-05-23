ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед» на уровне А++, прогноз по рейтингу - стабильный.

Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокая рентабельность собственных средств (66,2% за 2016 г.), высокая надёжность инвестиций (на вложения в объекты с рейтингами ruAA- по шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимыми рейтингами других агентств, а также недвижимость приходится 65,9% инвестиций на 31.12.2016), а также высокий объём средств на ведение дела, направленный на повышение информационной открытости (1,8% за 9 мес. 2016 г.), высокий уровень индивидуального (тираж памяток, брошюр, листовок и других информационных материалов за 2016 г. составил 3 559,5 на 10 тыс. застрахованных) и публичного информирования, высокий уровень обеспеченности медицинских организаций стендами СМО (70,0% от медицинских организаций за 9 мес. 2016 г.), высокий уровень обращаемости граждан в СМО по сети Интернет и высокое число пунктов выдачи полисов (5,4 на 100 тыс. застрахованных за 9 мес. 2016 г.).

«Среди позитивных факторов также были отмечены высокий охват застрахованных врачами-экспертами (9 врачей на 100 тыс. застрахованных за 2016 г.), высокая доля тематических экспертиз (46,2% от числа экспертиз качества медицинской помощи за 9 мес. 2016 г.), высокая частота выявления нарушений по экспертизам качества медицинской помощи (29,6% от проверенных экспертных случаев за 2016 г.), высокая эффективность экспертиз качества медицинской помощи (0,5% от суммы средств на оплату медицинских услуг за 2016 г.), а также низкое число нарушений в экспертной деятельности СМО (0,7% нарушений от числа экспертиз качества медицинской помощи за 9 мес. 2016 г.). В качестве факторов поддержки выделяются высокий финансовый потенциал собственника компании - АО «СОГАЗ», имеющего рейтинг надёжности на уровне А++ RAEX (Эксперт РА), а также высокая доля компании на рынке ОМС по сумме средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи - 13,4% за 2016 г.», - поясняет директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Басова.

Давление на рейтинг оказывает высокая доля аффилированных контрагентов и дочерних структур в инвестициях (76,1% на 31.12.2016). К сдерживающим факторам были отнесены умеренно низкие показатели коэффициента текущей ликвидности (102,1% на 31.12.2016) и ликвидности инвестиционного портфеля (доля высоколиквидных инвестиций составила 50,6% на 31.12.2016).

По данным Банка России, АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по итогам 2016 года заняло 1 место по страховым платежам по ОМС среди всех российских страховых медицинских организаций. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.12.2016 активы АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» составили 12 677 млн рублей, собственные средства - 902 млн рублей, уставный капитал - 123 млн рублей.