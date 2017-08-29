ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности страховой компании «РЕСО-Гарантия» на уровне ruAA (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruAA со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,30 на 30.06.2017) и уточнённой страховой ликвидности-нетто (1,33 на 30.06.2017), низкие значения коэффициента убыточности-нетто (52,0% за 1 полугодие 2017 г.) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (84,8% за 1 полугодие 2017 г.) по РСБУ и МСФО (58,3% и 91,7% за 2016 г. соответственно), низкая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (33,1% за 1 полугодие 2017 г.), высокая диверсификация активов (на 30.06.2017 доля крупнейшего контрагента в активах составила 10,9%). Среди позитивных факторов Агентство также выделяет высокие показатели рентабельности активов (8,7% за 1 полугодие 2017 г.) и собственных средств (27,1% за 1 полугодие 2017 г.), высокую географическую диверсификацию страхового портфеля (взносы за 1 полугодие 2017 г. собирались в 80 регионах РФ, коэффициент диверсификации составил 0,233) и высокую надежность перестраховочной защиты компании: на долю перестраховщиков с рейтингами ruBBB и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо сопоставимыми рейтингами других агентств пришлось более 98,0% взносов, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2017 г. В качестве существенного позитивного фактора отмечается высокая доля компании на российском страховом рынке (7,6% за 2016 год).

«На 31.03.2017 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами RAEX (Эксперт РА) уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств составила 52,0% от активов, на 30.06.2017 - 53,8%, что говорит о достаточно высоком качестве активов страховщика. Вместе с тем, давление на показатель оказывает наличие в структуре активов таких вложений, как паи ЗПИФов, предоставленные займы, ипотечные сертификаты участия, а также некотируемые акции. По оценкам Агентства, доля таких вложений в активах на 31.03.2017 и на 30.06.2017 составила около 15,0%» - поясняет ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Артем Афонин.

По итогам 1 полугодия 2017 г. компания значительно нарастила объём собственного капитала, что позитивно отразилось на показателе отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня. На 30.06.2017 он составил 157,5%. Скорректированный показатель отклонения маржи платежеспособности, рассчитываемый по методологии Агентства, также показал существенный рост и на 30.06.2017 составил 33,7% (-4,6% на 31.03.2017). Тем не менее, в связи с существенными колебаниями показателя, Агентство сможет судить о его устойчивой позитивной динамике лишь при сохранении высоких значений на протяжении нескольких отчетных периодов.

Среди факторов, оказывающих давление на рейтинг, Агентство выделяет наличие у компании облигационных займов в размере 18,0% от собственного капитала на 30.06.2017, невысокую рентабельность инвестированного капитала (3,6% за 1 полугодие 2017 г.). Агентство в качестве негативного фактора также выделяет институциональные проблемы рынка ОСАГО в России, на котором компания занимает лидирующие позиции.

Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО, страхованию автокаско и ДМС. По данным Банка России, по итогам 2016 г. СПАО «РЕСО-Гарантия» заняло 3 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 2 место по ОСАГО, страхованию автокаско и ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы страховщика составили 130 644 млн рублей, собственные средства - 45 946 млн рублей, уставный капитал - 10 850 млн рублей. По данным за 1 полугодие 2017 г. компания собрала 43 486 млн рублей страховых взносов.