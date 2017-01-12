Эксперт РА подтвердило рейтинг ЛК "СТОУН-XXI"
12.01.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "СТОУН-XXI" на уровне A "Высокий уровень кредитоспособности", первый подуровень, прогноз по рейтингу - стабильный.
В качестве факторов, положительно влияющих на уровень рейтинговой оценки, аналитики агентства выделяют высокий уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам (на 01.10.16 на 10 крупнейших клиентов приходится 17,4% лизингового портфеля) и его приемлемое качество (на 01.10.16 доля проблемной задолженности составила около 2% портфеля; объём изъятого имущества - 2,1%). Также агентство отмечает высокий уровень рентабельности активов и капитала по РСБУ (за период с 01.10.15 по 01.10.16 рентабельность активов составила 1,8%; рентабельность собственного капитала - 23,2%) и низкий уровень зависимости от краткосрочного фондирования (доля краткосрочных обязательств в структуре пассивов составила 13,1% на 01.10.16). Позитивно на уровень рейтинга также влияют хорошие конкурентные позиции и широкая география деятельности компании (головной офис находится в г. Москве, также имеются филиалы в 14 крупных городах России).
Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются невысокая доля собственных средств в источниках финансирования деятельности (около 8% пассивов на 01.10.16) в сочетании с их неоптимальной структурой (на 01.10.16 94% капитала составляет нераспределённая прибыль), невозможность высоко оценить репутацию аудитора по РСБУ и отсутствие отчётности в соответствии с МСФО. "В ближайшие годы в рамках реформирования лизинговой отрасли планируется обязательный переход лизинговых компаний на МСФО, что усиливает влияние отсутствия практики подготовки соответствующей отчётности на уровень рейтинга", - отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Сдерживающее влияние на рейтинг также оказывает принятие умеренно высоких валютных рисков на отдельные даты (на 01.10.16 длинная ОВП по евро составляла около 16% капитала компании).
ООО "СТОУН-XXI" (г. Москва) - универсальная компания, лизинговый портфель представлен более чем 12 видами оборудования, преобладает грузовой и легковой автотранспорт. За 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса компании составил 5,9 млрд рублей (15-е место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии RAEX (Эксперт РА) по итогам 9 месяцев 2016 года). Объём лизингового портфеля на 01.10.2016 составил 10,1 млрд руб. (25-е место по объёму портфеля в рэнкинге на 01.10.2016), объём полученных лизинговых платежей за 9 месяцев 2016 года - 7,1 млрд руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 18.10.2011. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.01.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 10.01.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
В качестве факторов, положительно влияющих на уровень рейтинговой оценки, аналитики агентства выделяют высокий уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам (на 01.10.16 на 10 крупнейших клиентов приходится 17,4% лизингового портфеля) и его приемлемое качество (на 01.10.16 доля проблемной задолженности составила около 2% портфеля; объём изъятого имущества - 2,1%). Также агентство отмечает высокий уровень рентабельности активов и капитала по РСБУ (за период с 01.10.15 по 01.10.16 рентабельность активов составила 1,8%; рентабельность собственного капитала - 23,2%) и низкий уровень зависимости от краткосрочного фондирования (доля краткосрочных обязательств в структуре пассивов составила 13,1% на 01.10.16). Позитивно на уровень рейтинга также влияют хорошие конкурентные позиции и широкая география деятельности компании (головной офис находится в г. Москве, также имеются филиалы в 14 крупных городах России).
Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются невысокая доля собственных средств в источниках финансирования деятельности (около 8% пассивов на 01.10.16) в сочетании с их неоптимальной структурой (на 01.10.16 94% капитала составляет нераспределённая прибыль), невозможность высоко оценить репутацию аудитора по РСБУ и отсутствие отчётности в соответствии с МСФО. "В ближайшие годы в рамках реформирования лизинговой отрасли планируется обязательный переход лизинговых компаний на МСФО, что усиливает влияние отсутствия практики подготовки соответствующей отчётности на уровень рейтинга", - отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Сдерживающее влияние на рейтинг также оказывает принятие умеренно высоких валютных рисков на отдельные даты (на 01.10.16 длинная ОВП по евро составляла около 16% капитала компании).
ООО "СТОУН-XXI" (г. Москва) - универсальная компания, лизинговый портфель представлен более чем 12 видами оборудования, преобладает грузовой и легковой автотранспорт. За 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса компании составил 5,9 млрд рублей (15-е место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии RAEX (Эксперт РА) по итогам 9 месяцев 2016 года). Объём лизингового портфеля на 01.10.2016 составил 10,1 млрд руб. (25-е место по объёму портфеля в рэнкинге на 01.10.2016), объём полученных лизинговых платежей за 9 месяцев 2016 года - 7,1 млрд руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 18.10.2011. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.01.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 10.01.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.