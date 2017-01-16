ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейнговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности страховой компании "Ингосстрах на уровне А++ "Исключительно высокий (наивысший) уровень надёжности". Прогноз по рейтингу - стабильный.



Положительное влияние на рейтинг компании оказали высокое отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного (246,6% на 30.09.2016), низкие показатели коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (44,5% и 76,6% соответственно за 9 месяцев 2016 года), невысокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (29,6% за 9 месяцев 2016 года). Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надёжностью и ликвидностью: на долю вложений в объекты с рейтингами А+ и выше RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня приходилось 75,9% инвестиций на 30.09.2016, 74,9% на 03.11.2016, при этом доля высоколиквидных инструментов составила соответственно 71,6% и 71,8% на те же даты.



"Аналитики агентства позитивно отмечают высокую надёжность и диверсификацию перестраховочной защиты: 93,6% взносов, переданных в перестрахование за 9 месяцев 2016 года, приходится на контрагентов с рейтингами А+ и выше RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств, при этом доля крупнейшего не превышает 7,1%", - отмечает младший директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.



Кроме того, положительно оцениваются высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (133,0% на 30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (116,0% на 30.09.2016), высокий размер клиентской базы по основным видам страхования, высокая диверсификация страхового портфеля по видам и географии деятельности.



Давление на рейтинговую оценку оказывают высокая доля фондовых инструментов в инвестиционном портфеле (на биржевые акции и облигации пришлось 34,2% вложений на 30.09.2016, 36,1% на 03.11.2016).



Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию автокаско, ОСАГО, страхованию имущества юридических лиц и ДМС. По данным Банка России, по итогам 9 мес. 2016 года СПАО "Ингосстрах" заняло 3 место по объёму собранной страховой премии, 1 место по страхованию автокаско, 3 место по страхованию имущества юридических лиц, 5 место по ДМС и 3 место по ОСАГО.



По данным RAEX (Эксперт РА) на 30.09.2016 активы СПАО "Ингосстрах" составили 129,3 млрд рублей, собственные средства - 41,9 млрд рублей, уставный капитал - 17,5 млрд рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 70,1 млрд рублей страховых взносов.



Рейтинг надёжности впервые был присвоен объекту рейтинга 12.04.2002. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 30.11.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 11.01.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.