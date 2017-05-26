ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности финансовой компании «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» на уровне ruBBB+ (соответствует рейтингу А+ (III) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А+, третий подуровень, со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказал высокий уровень текущей и «стрессовой» ликвидности по форме расчёта собственных средств: отношение скорректированных на качество оборотных активов к краткосрочным обязательствам компании и отношение скорректированных на качество активов к ее балансовым обязательствам составило 35,3 на 31.01.2017. Такое высокое значение обусловлено высокой достаточностью капитала и высоким качеством активов компании на 31.01.2017: они представлены денежными средствами на расчетных счетах и депозитами в банках с суверенными уровнями рейтингов. При этом при анализе агентство исходило из того, что профиль компании не предполагает появление долговых обязательств.

По состоянию на 31.01.2017 у компании отсутствуют долговые обязательства, при этом объём собственных средств за вычетом минимального нормативного значения в 1,2 раза превышает объём операционных расходов за 2016 год. Это свидетельствует о финансовой устойчивости компании и оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга.

Поддержку рейтингу также оказывает стабильность клиентской базы компании: по итогам 2016 года вся выручка была получена от ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» (рейтинг надежности А+ (III) от RAEX (Эксперт РА)). Компания имеет достаточно низкую подверженность валютным рискам, рассчитываемую как отношение валютных рисков баланса и отчёта о финансовых результатах к капиталу компании.

Помимо этого, аналитики отмечают в качестве позитивных факторов высокое качество риск-менеджмента в компании и высокий уровень информационной прозрачности.

Давление на уровень рейтинга оказывает, прежде всего, убыточность деятельности компании: по итогам 2016 года рассчитанные по чистой прибыли показатели рентабельности ROA и ROE составили -10,7% и -10,9% соответственно. Вознаграждение от управления активами компании не покрывает ее управленческие расходы, что свидетельствует, по мнению агентства, о её недостаточной финансовой гибкости. Чистый убыток компании по итогам 2016 года сформировался в основном за счёт отрицательных курсовых переоценок валютных займов связанным компаниям. Агентство не ожидает появления в будущем значительных валютных переоценок, так как в конце 2016 года было принято решение не предоставлять займы в валюте. Бюджет компании предполагает рост чистой прибыли компании в 2017 году также по причине увеличения объёма активов под ее управлением, главным образом, за счёт роста портфеля страховых резервов от крупнейшего клиента.

На 31.01.2017 объем активов в ДУ составил 5 млрд руб.: они представлены практически полностью страховыми резервами ООО Страховая компания «Ренессанс Жизнь». Несмотря на то, что по итогам 2017 года размер портфеля в ДУ увеличится на 70%, по мнению агентства, рыночные позиции компании останутся невысокими.

Также аналитики отнесли к сдерживающим факторам неполное раскрытие информации о конечных бенефициарах и невысокое качество стратегического планирования.

АО «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» специализируется на управлении страховыми резервами страховых компаний и пенсионными накоплениями НПФ. Объем активов компании по форме расчета собственных средств на 31.01.2017 составил 118 млн. руб., объём собственных средств - 114 млн. руб. За 2016 год объём выручки составил 52 млн руб., чистый убыток был равен 35 млн руб.