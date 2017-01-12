ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Углеметбанку на уровне В++, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Положительно на рейтинг влияют высокий уровень достаточности собственного капитала банка (на 01.12.2016 Н1.0=15,3%) и устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.12.2016 полное обесценение 14,7% кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП не привело бы к нарушению нормативов достаточности основного капитала). Позитивное влияние на рейтинг оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=63,7%; Н3=117,6% на 01.12.2016) и высокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 118,9% на 01.12.2016). Также агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг (на 01.12.2016 доля ценных бумаг, имеющих кредитный рейтинг сопоставимый с А++ по шкале RAEX (Эксперт РА), составляет более 80%), что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности (объём средств, которые могут быть привлечены за счёт операций прямого РЕПО, составляет около 30% активов банка на 01.12.2016).

Негативное влияние на уровень рейтинга оказали невысокое качество кредитного портфеля банка (просроченная задолженность в кредитном портфеле, без учета МБК, на 01.12.2016 составила 7%) и высокая волатильность средств на счетах клиентов (в июне 2016 года отток средств ЮЛ составил 29,5%, в октябре 2016 года - 19,3%). Кроме того, аналитики отмечают концентрацию привлечённых средств на крупнейшей группе кредиторов (на 01.12.2016 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах составила 22,5%) при высокой вероятности их оттока на горизонте двух лет. Негативное влияние на уровень рейтинга также оказали операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах. "На кредитные требования к компаниям, связанным с бизнесом ключевого собственника приходится свыше 50% капитала, что делает банк уязвимым к ужесточению регулирования финансирования связанных сторон", - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Давление на рейтинг оказывают регулятивные риски, связанные со специализацией на расчётном обслуживании ЮЛ и диспропорциями между оборотами по расчётным счетам клиентов и масштабом бизнеса банка.

АО "Углеметбанк" (г. Челябинск, рег. номер 2997) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и расчётно-кассовое обслуживание ЮЛ. Банк представлен на территории Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округах. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 9 млрд руб. (229-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 200,5 млн. руб.

Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 28.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.