Эксперт РА присвоило рейтинг Углеметбанку
12.01.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Углеметбанку на уровне В++, по рейтингу установлен стабильный прогноз.
Положительно на рейтинг влияют высокий уровень достаточности собственного капитала банка (на 01.12.2016 Н1.0=15,3%) и устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.12.2016 полное обесценение 14,7% кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП не привело бы к нарушению нормативов достаточности основного капитала). Позитивное влияние на рейтинг оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=63,7%; Н3=117,6% на 01.12.2016) и высокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 118,9% на 01.12.2016). Также агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг (на 01.12.2016 доля ценных бумаг, имеющих кредитный рейтинг сопоставимый с А++ по шкале RAEX (Эксперт РА), составляет более 80%), что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности (объём средств, которые могут быть привлечены за счёт операций прямого РЕПО, составляет около 30% активов банка на 01.12.2016).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказали невысокое качество кредитного портфеля банка (просроченная задолженность в кредитном портфеле, без учета МБК, на 01.12.2016 составила 7%) и высокая волатильность средств на счетах клиентов (в июне 2016 года отток средств ЮЛ составил 29,5%, в октябре 2016 года - 19,3%). Кроме того, аналитики отмечают концентрацию привлечённых средств на крупнейшей группе кредиторов (на 01.12.2016 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах составила 22,5%) при высокой вероятности их оттока на горизонте двух лет. Негативное влияние на уровень рейтинга также оказали операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах. "На кредитные требования к компаниям, связанным с бизнесом ключевого собственника приходится свыше 50% капитала, что делает банк уязвимым к ужесточению регулирования финансирования связанных сторон", - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Давление на рейтинг оказывают регулятивные риски, связанные со специализацией на расчётном обслуживании ЮЛ и диспропорциями между оборотами по расчётным счетам клиентов и масштабом бизнеса банка.
АО "Углеметбанк" (г. Челябинск, рег. номер 2997) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и расчётно-кассовое обслуживание ЮЛ. Банк представлен на территории Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округах. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 9 млрд руб. (229-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 200,5 млн. руб.
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 28.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
Положительно на рейтинг влияют высокий уровень достаточности собственного капитала банка (на 01.12.2016 Н1.0=15,3%) и устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.12.2016 полное обесценение 14,7% кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП не привело бы к нарушению нормативов достаточности основного капитала). Позитивное влияние на рейтинг оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=63,7%; Н3=117,6% на 01.12.2016) и высокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 118,9% на 01.12.2016). Также агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг (на 01.12.2016 доля ценных бумаг, имеющих кредитный рейтинг сопоставимый с А++ по шкале RAEX (Эксперт РА), составляет более 80%), что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности (объём средств, которые могут быть привлечены за счёт операций прямого РЕПО, составляет около 30% активов банка на 01.12.2016).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказали невысокое качество кредитного портфеля банка (просроченная задолженность в кредитном портфеле, без учета МБК, на 01.12.2016 составила 7%) и высокая волатильность средств на счетах клиентов (в июне 2016 года отток средств ЮЛ составил 29,5%, в октябре 2016 года - 19,3%). Кроме того, аналитики отмечают концентрацию привлечённых средств на крупнейшей группе кредиторов (на 01.12.2016 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах составила 22,5%) при высокой вероятности их оттока на горизонте двух лет. Негативное влияние на уровень рейтинга также оказали операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах. "На кредитные требования к компаниям, связанным с бизнесом ключевого собственника приходится свыше 50% капитала, что делает банк уязвимым к ужесточению регулирования финансирования связанных сторон", - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Давление на рейтинг оказывают регулятивные риски, связанные со специализацией на расчётном обслуживании ЮЛ и диспропорциями между оборотами по расчётным счетам клиентов и масштабом бизнеса банка.
АО "Углеметбанк" (г. Челябинск, рег. номер 2997) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и расчётно-кассовое обслуживание ЮЛ. Банк представлен на территории Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округах. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 9 млрд руб. (229-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 200,5 млн. руб.
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 28.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.