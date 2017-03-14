Эксперт РА присвоило рейтинг компании "КС-Холдинг"
14.03.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании "КС-Холдинг" на уровне А (I). Прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг А+, первый подуровень, со стабильным прогнозом, присвоенный по методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний, утратившей силу 23.01.2017.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали крайне высокий уровень "стрессовой" и текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2016 и отсутствие долговой нагрузки на последнюю отчётную дату. Помимо этого, на уровне рейтинга позитивно отразились умеренно высокое качество активов (отношение дисконтированных активов к стоимости активов по балансу по состоянию на 31.12.2016 составило 0,8) и низкие валютные риски.
"Деятельность компании заключается в держании акций ЗАО "Капитал Перестрахование", что, в свою очередь, не предполагает высокой достаточности денежных потоков, расходы компании носят исключительно операционный характер", - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, был выделен низкий уровень диверсификации вложений: вложения холдинга представлены акциями ЗАО "Капитал Перестрахование", которое осуществляет деятельность в сфере перестрахования. Агентство также выделяет незначительный репутационный риск, связанный с возможным попаданием акций "КС-Холдинг" в резервы страховых компаний.
Кроме того, аналитики отметили убыточность деятельности компании и низкий уровень информационной прозрачности: финансовая отчетность компании отсутствует в открытом доступе.
ЗАО "КС-Холдинг" является держателем акций ЗАО "Капитал Перестрахование". По состоянию на 31.12.2016 активы компании по РСБУ составили 45 млн руб., капитал - 45 млн руб. По итогам 2016 чистый убыток составил 225 тыс. руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 28.12.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 14.03.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 06.03.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали крайне высокий уровень "стрессовой" и текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2016 и отсутствие долговой нагрузки на последнюю отчётную дату. Помимо этого, на уровне рейтинга позитивно отразились умеренно высокое качество активов (отношение дисконтированных активов к стоимости активов по балансу по состоянию на 31.12.2016 составило 0,8) и низкие валютные риски.
"Деятельность компании заключается в держании акций ЗАО "Капитал Перестрахование", что, в свою очередь, не предполагает высокой достаточности денежных потоков, расходы компании носят исключительно операционный характер", - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, был выделен низкий уровень диверсификации вложений: вложения холдинга представлены акциями ЗАО "Капитал Перестрахование", которое осуществляет деятельность в сфере перестрахования. Агентство также выделяет незначительный репутационный риск, связанный с возможным попаданием акций "КС-Холдинг" в резервы страховых компаний.
Кроме того, аналитики отметили убыточность деятельности компании и низкий уровень информационной прозрачности: финансовая отчетность компании отсутствует в открытом доступе.
ЗАО "КС-Холдинг" является держателем акций ЗАО "Капитал Перестрахование". По состоянию на 31.12.2016 активы компании по РСБУ составили 45 млн руб., капитал - 45 млн руб. По итогам 2016 чистый убыток составил 225 тыс. руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 28.12.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 14.03.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 06.03.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.