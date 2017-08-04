ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) совместно с Объединённой Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за I полугодие 2017 года. Подготовленные в рамках исследования показатели деятельности рынка будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.

Согласно предварительным данным, объём нового бизнеса (стоимости имущества) за первые шесть месяцев 2017 года составил около 425 млрд руб. (прирост по отношению к I полугодию 2016 года около 55%). Второй год подряд лизинговый бизнес продолжает активно расти, что во многом обусловлено стабилизацией российской экономики и реализацией госпрограмм по субсидированию лизинга. Кроме того, ряд крупных лизинговых сделок, согласованных в IV квартале 2016 года, был реализован в начале 2017 года, что привело к рекордному объёму нового бизнеса для первого полугодия.



В результате активного роста суммы новых лизинговых договоров (+60% за последние 12 месяцев) объём лизингового портфеля на 01.07.17 составил 3,22 трлн руб., что на 14% больше чем годом ранее. На данный момент анкеты предоставили около 100 лизинговых компаний. Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первое место поднялся «Сбербанк Лизинг», на втором месте – ГТЛК, а «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию. В совокупности доля ТОП-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам I полугодия 2017 года составила 38%, против 34% годом ранее.