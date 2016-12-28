Эксперт РА спрогнозировало рост страхового рынка на 12-14% в 2017 году
28.12.2016, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор "Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм".
Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учётом страхования жизни вырастет на 12-14%, а его объём преодолеет отметку 1,3 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объёма 270 млрд рублей.
Без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений – 4-7% за 2017 год, что объясняется полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов. В то же время поддержку сегменту окажут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы "Единый агент" и запуска продаж электронных полисов, что предотвратит сокращение взносов по ОСАГО.
Сегмент автокаско, согласно прогнозу, будет развиваться более динамично. В RAEX (Эксперт РА) ожидают положительную динамику премий по страхованию автокаско в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения. Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счёт снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения.
Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учётом страхования жизни вырастет на 12-14%, а его объём преодолеет отметку 1,3 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объёма 270 млрд рублей.
Без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений – 4-7% за 2017 год, что объясняется полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов. В то же время поддержку сегменту окажут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы "Единый агент" и запуска продаж электронных полисов, что предотвратит сокращение взносов по ОСАГО.
Сегмент автокаско, согласно прогнозу, будет развиваться более динамично. В RAEX (Эксперт РА) ожидают положительную динамику премий по страхованию автокаско в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения. Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счёт снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения.