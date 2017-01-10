ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Тамбовкредитпромбанк на уровне А(II), прогноз по рейтингу - cтабильный.

Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала (на 01.12.2016 Н1.0=16,9%, Н1.1=Н1.2=11,9%), а также хороший запас краткосрочной ликвидности (на 01.12.2016 отношение Лам к привлеченным средствам составило 22,8%, Лат к привлечённым средствам - 34,3%). Среди факторов, положительно влияющих на рейтинг, отмечены высокая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 162,5%), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 123,0% за III квартал 2016 г.), а также низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов.

Негативно на рейтинговую оценку влияют узкий набор источников дополнительной ликвидности, зависимость ресурсной базы от средств физических лиц, включая ИП (57,4% валовых пассивов на 01.12.2016), невысокая оборачиваемость кредитного портфеля (7,9% за ноябрь 2016 г.). Кроме того, давление на рейтинг оказывают умеренно высокая концентрация активов на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 47,5% на 01.12.2016) и недостаточно консервативная политика резервирования.

АО Банк "ТКПБ" (г. Тамбов, регистрационный номер 1312) специализируется на кредитовании предприятий и расчётно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк имеет 15 обособленных подразделений, представленных в Тамбовской области, г. Москве и г. Липецке. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб. (376-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 461,5 млн руб., прибыль после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 8,7 млн руб.

Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 15.04.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.05.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 29.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.