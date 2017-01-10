Эскперт РА подтвердило рейтинг Тамбовкредитпромбанка
10.01.2017, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Тамбовкредитпромбанк на уровне А(II), прогноз по рейтингу - cтабильный.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала (на 01.12.2016 Н1.0=16,9%, Н1.1=Н1.2=11,9%), а также хороший запас краткосрочной ликвидности (на 01.12.2016 отношение Лам к привлеченным средствам составило 22,8%, Лат к привлечённым средствам - 34,3%). Среди факторов, положительно влияющих на рейтинг, отмечены высокая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 162,5%), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 123,0% за III квартал 2016 г.), а также низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов.
Негативно на рейтинговую оценку влияют узкий набор источников дополнительной ликвидности, зависимость ресурсной базы от средств физических лиц, включая ИП (57,4% валовых пассивов на 01.12.2016), невысокая оборачиваемость кредитного портфеля (7,9% за ноябрь 2016 г.). Кроме того, давление на рейтинг оказывают умеренно высокая концентрация активов на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 47,5% на 01.12.2016) и недостаточно консервативная политика резервирования.
АО Банк "ТКПБ" (г. Тамбов, регистрационный номер 1312) специализируется на кредитовании предприятий и расчётно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк имеет 15 обособленных подразделений, представленных в Тамбовской области, г. Москве и г. Липецке. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб. (376-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 461,5 млн руб., прибыль после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 8,7 млн руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 15.04.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.05.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 29.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала (на 01.12.2016 Н1.0=16,9%, Н1.1=Н1.2=11,9%), а также хороший запас краткосрочной ликвидности (на 01.12.2016 отношение Лам к привлеченным средствам составило 22,8%, Лат к привлечённым средствам - 34,3%). Среди факторов, положительно влияющих на рейтинг, отмечены высокая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учёта ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 162,5%), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 123,0% за III квартал 2016 г.), а также низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов.
Негативно на рейтинговую оценку влияют узкий набор источников дополнительной ликвидности, зависимость ресурсной базы от средств физических лиц, включая ИП (57,4% валовых пассивов на 01.12.2016), невысокая оборачиваемость кредитного портфеля (7,9% за ноябрь 2016 г.). Кроме того, давление на рейтинг оказывают умеренно высокая концентрация активов на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 47,5% на 01.12.2016) и недостаточно консервативная политика резервирования.
АО Банк "ТКПБ" (г. Тамбов, регистрационный номер 1312) специализируется на кредитовании предприятий и расчётно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк имеет 15 обособленных подразделений, представленных в Тамбовской области, г. Москве и г. Липецке. На 01.12.2016 величина активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб. (376-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 461,5 млн руб., прибыль после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 8,7 млн руб.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 15.04.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.05.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 29.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.