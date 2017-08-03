ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 31.07.2017 пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Банка БелВЭБ, изменив его со "стабильного" на "позитивный" и подтвердив его на уровне "B-".

Банку БелВЭБ присвоены следующие рейтинги международного рейтингового агентства Fitch Ratings:

Долгосрочный РДЭ - "B-"; прогноз - "Позитивный";

Краткосрочный РДЭ - "B";

Рейтинг устойчивости - "b-";

Рейтинг поддержки - "5".

Накануне Fitch Ratings изменило со "стабильного" на "позитивный" прогноз по долгосрочным РДЭ Республики Беларусь в иностранной и национальной валюте и подтвердило РДЭ на уровне "B-". Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте также подтверждены на уровне "B-". Страновой потолок подтверждён на уровне "B-", а краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".