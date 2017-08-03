Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Банка БелВЭБ со "стабильного" на "позитивный"
Банку БелВЭБ присвоены следующие рейтинги международного рейтингового агентства Fitch Ratings:
Долгосрочный РДЭ - "B-"; прогноз - "Позитивный";
Краткосрочный РДЭ - "B";
Рейтинг устойчивости - "b-";
Рейтинг поддержки - "5".
Накануне Fitch Ratings изменило со "стабильного" на "позитивный" прогноз по долгосрочным РДЭ Республики Беларусь в иностранной и национальной валюте и подтвердило РДЭ на уровне "B-". Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте также подтверждены на уровне "B-". Страновой потолок подтверждён на уровне "B-", а краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".