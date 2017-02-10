ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings отмечает, что решение Центрального банка России ("ЦБ РФ") оставить процентные ставки без изменений подкрепляет наше мнение, что монетарная политика продолжает быть сфокусированной на снижении инфляции. Последовательность и надёжность монетарной, валютной и фискальной политики в России по-прежнему является важным фактором при оценке агентством суверенных рейтингов в условиях повышения цен на нефть.

В пятницу ЦБ РФ третье заседание подряд оставил ключевую ставку без изменений на уровне 10%. Он заявил, что более медленный рост потребительских цен частично отражает временные факторы и что его возможности по снижению ключевой ставки в 1 полугодии 2017 г. уменьшились. Это подкрепляет наше мнение, что политика останется сфокусированной на снижении инфляции в сторону целевого уровня центрального банка в 4% и привязке инфляционных ожиданий.

Применение инфляционного таргетирования вслед за введением гибкого обменного курса было ключевой составляющей значительных мер, предпринятых властями в условиях шока по цене на нефть, что способствовало нашему решению изменить на "Стабильный" прогноз по суверенным рейтингам России "BBB-" в октябре 2016 г. Высокие реальные ставки подкрепляли снижение инфляции, которая упала до 5,4% в декабре, что означало среднегодовую ставку инфляции в 2016 г. ниже половины уровня 2015 г. (7,2% в сравнении с 15,5%).

Повышение цен на нефть должно быть позитивным для российской экономики и внешнего и бюджетного счетов страны. Однако это также ставит новые задачи в плане проводимой политики. Повышение курса рубля на фоне увеличения цен на нефть может создать риски посредством макроэкономических дисбалансов, повышения реального обменного курса и снижения конкурентоспособности ненефтяного экспорта.

Власти предпринимают шаги для решения этих вопросов. Министерство финансов России в прошлом месяце объявило переходное бюджетное правило, которое правительство планирует включить в Бюджетный кодекс и в соответствии с которым налоговые доходы по нефти и газу при превышении ценами 40 долл./барр. (целевой уровень по цене на нефть в бюджете на 2017 г.) будут направляться в Резервный фонд. Эти дополнительные налоговые доходы по нефти и газу в национальной валюте будут использоваться для покупки иностранной валюты (исходя из ежемесячных оценок по вероятному отклонению от бюджетных прогнозов), чтобы снизить волатильность обменного курса, обусловленную ценами на нефть.

Пополнение Резервного фонда (который, как мы полагали, был бы исчерпан в этом году по мере использования государством внутренних сбережений для финансирования дефицита) помогло бы России восстановить валютные и фискальные буферы. Fitch на настоящий момент не считает, что новая система покупки валюты сократит способность рубля абсорбировать шоки, так как мы полагаем, что в случае резкого падения обменного курса власти вмешаются с целью его поддержки лишь при цене на нефть ниже 40 долл./барр. Использование избыточных нефтяных и газовых налоговых доходов для финансирования интервенций на валютном рынке может эффективно стерилизовать эти покупки.

Эффективность этих новых мер будет частично зависеть от степени координации между монетарной и фискальной политикой. Увеличение ликвидности в национальной валюте в случае повышения бюджетных расходов или ожиданий более слабого рубля может сказаться на инфляционных ожиданиях.

Приверженность укреплению бюджета и сдерживанию расходов, как следствие, была бы ключевым моментом поддержки для жёсткой монетарной политики. Переходное бюджетное правило сокращает краткосрочные риски перехода к процикличному фискальному подходу. В то же время среднесрочные фискальные меры пока не полностью оформлены, и это может не произойти до периода после президентских выборов, предстоящих в марте 2018 г.