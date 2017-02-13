ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчётности российских банков по национальным стандартам.

Этот выпуск включает в себя:

- Балансовые данные на 1 января 2017 г., а также изменения в течение декабря 2016 г. и с 1 января 2016 года.

- Отчёт о прибылях и убытках за 2016 г.

- Графики, иллюстрирующие изменения балансов за 2016 г., по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам.

- Специальный отчёт по основным изменениям показателей и трендов в российской банковской системе в 2016 г. и за 4 кв. 2016 г.

Следующие события декабря были важными факторами, определявшими тенденции в банковском секторе, указанные ниже:

- Министерство финансов продало 15 млрд. долл. валютных резервов Центральному банку России ("ЦБ РФ") для финансирования бюджетных расходов, получив в обмен 0,9 трлн. руб.;

- Согласно информации на рынке, Министерство финансов выплатило 0,8 трлн. руб., главным образом государственным банкам (из которых Сбербанк и ВТБ каждый получили около 0,3 трлн. руб.), по гарантиям по кредитам, которые они предоставили компаниям оборонной отрасли в 2011-2012 гг.;

- Нефтяная компания Роснефть выпустила внутренние облигации на сумму 0,6 трлн. руб., что, как представляется, было структурной сделкой (потенциально облигации были использованы в качестве залогового обеспечения), поскольку портфели корпоративных ценных бумаг у банков не увеличились в декабре;

- Российская государственная холдинговая компания Роснефтегаз продала 19,5-процентную долю в Роснефти приблизительно за 10,5 млрд. евро (0,7 трлн. руб.), консорциуму Qatar Investment Authority и сырьевого трейдера Glencore. Согласно пресс-релизу Glencore, российские банки участвовали в финансировании этой сделки. Роснефтегаз впоследствии передал поступления от приватизации и дивиденды Министерству финансов (0,7 трлн. руб.).

Fitch отмечает следующие ключевые тенденции в банковском секторе в декабре 2016 г.:

Корпоративное кредитование в секторе в номинальном выражении сократилось на 797 млрд. руб. (2,2%) в декабре, однако после корректировки на повышение курса рубля к доллару на 7% осталось практически на том же уровне (плюс 37 млрд. руб., 0,1%). В то же время за вычетом кредитов, относящихся к вышеуказанной выплате на сумму 0,8 трлн. руб. от Министерства финансов по гарантиям, корпоративные кредиты выросли приблизительно на 0,8 трлн. руб. (2%). Корпоративные кредиты у Сбербанка и ВТБ (за вычетом влияния выплат по гарантиям от Министерства финансов) увеличились приблизительно на 50 млрд. руб. - 150 млрд. руб. у каждого (0,5%-3%). Заметные увеличения также отмечались у Национального Клирингового Центра (229 млрд. руб., 87%, обратные репо), Газпромбанка (123 млрд. руб., 4%), Московского кредитного банка (111 млрд. руб., 13%, в значительной мере рублёвые обратные репо) и Альфа-Банка (65 млрд. руб., 5%). Рост корпоративных кредитов на 0,8 трлн. руб. за один месяц является аномалией и может быть обусловлен, как минимум частично, финансированием приватизации Роснефти, о чём говорится в пресс-релизе Glencore.

Рост розничных кредитов был небольшим на уровне 15 млрд. руб. (0,1%) после корректировки на динамику обменного курса. Рост наблюдался главным образом у Сбербанка (21 млрд. руб., 0,5%) и ВТБ24 (27 млрд. руб., 1,7%), в то время как другие банки в среднем сократили кредитование на 0,6%. Среди специализированных розничных банков рост составил 1%-2% у Хоум Кредита, банка Тинькофф и Ренкредита. У Восточного экспресса и Русского Стандарта кредиты сократились на 1%, а у ОТП этот показатель остался стабильным.

Счета клиентов (без учёта государственных структур) номинально увеличились на 303 млрд. руб. (0,6%), но после корректировки на динамику обменного курса выросли на значительные 1,5 трлн. руб. (3%), включая рост корпоративных депозитов на 0,5 трлн. руб. (2%) и розничных депозитов на 1 трлн. руб. (4%). Данный рост был в значительной мере обусловлен повышением бюджетных расходов Министерства финансов в декабре. Самый крупный приток корпоративного фондирования с корректировкой на валютный курс был у Газпромбанка (247 млрд. руб., 9%), Россельхозбанка (84 млрд. руб., 7%), ФК Открытие (51 млрд. руб., 7%) и Альфа-Банка (67 млрд. руб., 9%), в то время как заметные сокращения наблюдались у ЮниКредит Банка (40 млрд. руб., -6%), Банка Аверс (28 млрд. руб., -33% в связи с оттоком средств одного крупного депозитора, что не вызывает обеспокоенности ввиду значительного запаса ликвидности) и Русского Стандарта (19 млрд. руб., -26% в значительной мере ввиду выплаты по еврооблигациям). Приток розничного фондирования был довольно равномерным по всему сектору.

Государственное фондирование номинально сократилось (с корректировкой на динамику валютного курса) на 933 млрд. руб. (-21%), поскольку Министерство финансов и региональные бюджеты изъяли средства с депозитов с наступающими сроками для финансирования бюджетных расходов. В целом банки выплатили 506 млрд. руб. Министерству финансов, 657 млрд. руб. в региональные и федеральный бюджеты и 84 млрд. руб. другим государственным структурам, но при этом привлекли заимствования на 314 млрд. руб. от ЦБ РФ. Самые крупные выплаты Министерству финансов и в бюджеты провели группа ВТБ (370 млрд. руб. и 305 млрд. руб., соответственно) и Газпромбанк (41 млрд. руб. и 164 млрд. руб.). Оставшееся государственное фондирование составляло 2,4 трлн. руб. (без учёта валютных репо на 0,7 трлн. руб. и субординированного кредита от ЦБ РФ Сбербанку на сумму 0,5 трлн. руб.) и использовалось главным образом группой ВТБ (58% из 2,4 трлн. руб.; 12% обязательств группы), Газпромбанком (14%; 7%) и Россельхозбанком (7%; 7%). Сохраняющаяся зависимость этих банков от достаточно дорогостоящего государственного фондирования сказывается на их стоимости фондирования.

Поскольку приток депозитов в основном компенсировал отток государственного финансирования, а рост кредитования, вероятно, как минимум отчасти, носил нерыночный характер, инфляционное давление было умеренным. С целью стерилизации части избыточной ликвидности ЦБ РФ провёл четыре недельных депозитных аукциона в декабре на сумму 250 млрд. руб. - 400 млрд. руб. каждый, в то время как непогашенная часть аукционных банковских размещений в ЦБ РФ на конец месяца составляла лишь 0,6 трлн. руб. (0,9% активов банков).

Согласно отчётности сектор имел чистую прибыль в размере 139 млрд. руб. (доходность на средний капитал (ROAE) в годовом выражении: 21%) в декабре. В то же время из этой суммы Газпромбанк получил 78 млрд. руб. (200%; в значительной мере за счёт разового восстановления резервов по кредитам на 87 млрд. руб. и не связано с объявленной рекапитализацией на сумму до 85 млрд. руб. со стороны Газпрома, которая должна быть проведена в 1 полугодии 2017 г.), а Сбербанк - ещё 34 млрд. руб. (14%). Значительные убытки, обусловленные обесценением, имели Югра (5 млрд. руб., -29% от капитала на конец ноября, что компенсировалось существенной помощью от акционеров) и два банка в собственности ВЭБа: Связь-Банк (12 млрд. руб., -57% капитала на конец ноября, полностью компенсировано конвертацией в капитал субординированного долга на 16 млрд. руб.) и Банк ГЛОБЭКС (6 млрд. руб., -23% от капитала, на что ушло 64% от взноса капитала на сумму 9 млрд. руб., проведённого в ноябре).

Среди специализированных розничных банков Тинькофф, Хоум Кредит, ОТП и Ренкредит были прибыльными при ROAE в годовом выражении в диапазоне 20%-40%. Восточный экспресс согласно отчётности имел чистый убыток в 1 млрд. руб. (-5% от капитала на конец ноября), в то время как Русский Стандарт имел чистую прибыль в размере 2,6 млрд. руб., которая за вычетом доходов по отложенному налогу представляла собой убыток в 0,6 млрд. руб. (-1.4%).

Средние показатели капитала у банков выборки улучшились на 40-60 б. п. в декабре ввиду слабого роста кредитования, снижения валютных активов, взвешенных по риску, из-за повышения курса рубля и умеренной прибыли. Средний показатель общего капитала составлял 13,5% на конец 2016 г. (необходимый минимум без учёта надбавок: 8%), основного капитала 9,5% (6%) и базового капитала 9,3% (4,5%). Все 10 системообразующих банков выполняли требования к основному капиталу (включая надбавки) в 7,6%, применимые с 1 января 2017 г., хотя Газпромбанк (8,2%) и Промсвязьбанк (8,1%) имели лишь умеренный запас прочности. Газпромбанк должен улучшить свой показатель основного капитала приблизительно на 200 б. п. после аудита прибыли за 2016 г. (в настоящее время рассматривается как дополнительный капитал) и ещё на 150-200 б. п. после получения нового капитала от Газпрома.

По нашим оценкам, на конец 2016 г. запас капитала (без учёта потенциальной будущей прибыли) у 28 банков выборки (без учёта банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов.