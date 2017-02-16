ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило и одновременно отозвало рейтинги финансовой устойчивости страховщика ("РФУ") по национальной шкале следующих российских страховых компаний: АО СК Альянс "AAA(rus)", САО ВСК "A+(rus)" и ПАО АльфаСтрахование "AA-(rus)". Прогноз по рейтингам - "Стабильный". Существующие рейтинги данных компаний по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием.

Подтверждение национальных рейтингов отражает ограниченные изменения с момента последнего пересмотра рейтингов. Национальные рейтинги отозваны, так как Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале в России ввиду изменений в регулятивной среде для кредитных рейтинговых агентств в стране (см. сообщение "Fitch Ratings отзывает рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации"/‘Fitch Ratings Withdraws National Scale Ratings in the Russian Federation’ от 23 декабря 2016 г.).