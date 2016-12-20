ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило рейтинги ФГУП "Почта России": долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB-", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный".

Одновременно Fitch подтвердило рейтинги приоритетного необеспеченного долга Почты России на уровнях "BBB-" и "AAA(rus)".

Подтверждение рейтингов отражает неизменившуюся стратегическую значимость компании и её тесные связи с конечным собственником, Российской Федерацией ("BBB-"/прогноз "Стабильной"/"F3").

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Рейтинги Почты России находятся на одном уровне с суверенными рейтингами России, что отражает 100-процентную госсобственность, строгий контроль и особый правовой статус. Помимо этого рейтинги учитывают уникальную роль компании как государственного института, предоставляющего стратегически важные универсальные почтовые услуги. Кроме того, рейтинги находятся на одном уровне с суверенными ввиду операционной и финансовой интеграции компании с государством. Fitch рассматривает Почту России как кредитно-связанную с суверенным эмитентом согласно методологии агентства по рейтингованию компаний госсектора и применяет подход "сверху-вниз" (рейтинги компании отсчитываются вниз от суверенных рейтингов).

Юридический статус: оценка "более сильный уровень"

Тесные связи с государством являются ключевым рейтинговым фактором, который, по мнению Fitch, предполагает высокую вероятность получения поддержки в случае необходимости. Почта России - национальный почтовый оператор, предоставляющий как регулируемые, так и нерегулируемые услуги. Компания имеет статус федерального государственного унитарного предприятия ("ФГУП"), что означает сильные юридические связи с Российской Федерацией. Деятельность компании регулируется федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и законом "О почтовой связи". Кроме того, компания имеет статус естественной монополии, то есть на неё распространяются государственное регулирование и мониторинг.

Fitch ожидает, что организационная форма Почты Россия будет изменена с ФГУП на акционерную компанию со 100-процентным государственным участием в 2017-2019 гг. Мы рассматриваем такое изменение как необходимый шаг на пути повышения операционной эффективности, не влияющий на сильные связи с государством, так как мы не ожидаем уменьшения доли в госсобственности в среднесрочной перспективе. Уменьшение доли государства в Почте России ниже контрольной негативно повлияло бы на рейтинги, указывая на ослабление значимости компании и, как следствие, связей с государством.

Стратегическая значимость: оценка "более сильный уровень"

Почта России предоставляет ключевые общественные услуги, такие как универсальные почтовые услуги и денежные переводы через свою обширную сеть почтовых отделений. Имея около 42 тыс. почтовых отделений по всей стране Почта России зачастую является единственной государственной компанией, постоянно присутствующей в отдалённых регионах России. Компания осуществляет очень важную функцию связанности обширных территорий России, предоставляя доступ к почте, печатным СМИ и доставляя социальные выплаты пожилому населению (в основном, государственные пенсии). Кроме того, компания является крупным работодателем (свыше 300 тыс. сотрудников) и, согласно определению Всемирного почтового союза, является официальным почтовым оператором России.

Контроль: оценка "более сильный уровень"

Государство осуществляет полный контроль над деятельностью Почты России, включая одобрение стратегии, назначения генерального директора и проведение государственного аудита деятельности. Бюджет и заимствования компании, а также крупные сделки должны утверждаться Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Помимо статуса естественной монополии Почта России имеет статус стратегически значимого предприятия, и поэтому её деятельность и сделки с имуществом подлежат строгому государственному контролю. Мы не предполагаем какого-либо существенного ослабления этих механизмов контроля в среднесрочной перспективе.

Интеграция: оценка "средний уровень"

Почта России в бюджетном и финансовом плане обособлена от государства. Долг компании не консолидируется в общегосударственный долг России. В последние годы объём регулярной компенсации Почте России от государства за предоставление субсидируемых услуг существенно сократился (до 0,3 млрд. руб. в 2015 г. с 5,5 млрд. руб. в 2014 г.). Fitch ожидает, что компенсация за осуществление субсидируемых видов деятельности останется незначительной в будущем. Эта деятельность будет перекрёстно субсидироваться за счёт прибыльных сегментов бизнеса Почты России.

Интеграция Почты России с государством проявляется в форме значительных финансовых потоков между ними, и, кроме того, около 30% выручки компании приходится на государственный сектор. Почта России осуществляет выплаты пенсий и социальных пособий, а именно около 40% всех пенсий для 15,6 млн. человек доставляются через сеть Почты России. Соответственно Почта России регулярно получает трансферты из Пенсионного фонда России и оплату за данную услугу, на которую приходится 20% выручки компании. Почта России также предоставляет услуги государственным органам (9% выручки), например, Федеральной налоговой службе, Министерству обороны, государственным центрам организации дорожного движения и т. д.

Российское государство поддерживает долгосрочное развитие и модернизацию Почты России. В 2015 г. Почта России получила целевые субсидии на сумму 1 млрд. руб. на покупку почтовых железнодорожных вагонов напрямую от государства. Почта России также получает поддержку от квазигосударственных институтов развития. Так, ВЭБ (государственный банк развития) периодически приобретает долгосрочные инфраструктурные облигации Почты России (3 млрд. руб. в декабре 2015 г.), в июне 2016 г. правительство приняло решение об участии Фонда развития Дальнего Востока в финансировании строительства логистического центра Почты России в размере 1,8 млрд. руб., а находящийся в госсобственности Связь-Банк обеспечил 17% фондирования Почты России по состоянию на 30 сентября 2016 г.

Улучшение операционных показателей

Суммарная выручка Почты России выросла на 6,1% в 2015 г. после увеличения на 5,5% в 2014 г. Эта тенденция обусловлена ростом в сегменте доставки посылок, поскольку осуществлённые ранее инвестиции в инфраструктуру и введение новых услуг привели к расширению рыночной доли Почты России. Позитивный вклад в рост выручки также внесли розничная торговля (рост на 6,7% к предыдущему году) и услуги по подписке (рост на 13,6% к предыдущему году), в то время как выручка от письменной корреспонденции продолжила снижение (падение на 1,9% к предыдущему году).

Суммарные затраты Почты России росли медленнее (рост на 1,7% к предыдущему году), чем выручка в 2015 г., несмотря на значительное увеличение затрат на оплату труда, на которую приходится 60% всех затрат. Это обусловило повышение операционной прибыли Почты России на 27,8% в 2015 г. до 1,6 млрд. руб.

Чистый долг Почты России существенно сократился до 4,2 млрд. руб. на конец 2015 г. по сравнению с 17 млрд. руб. на конец 2014 г. в результате двукратного увеличения денежных средств. Мы рассматриваем это как временное явление ввиду "технического" накопления денежных средств в конце 2015 г. и ожидаем возврата чистого долга к ранее наблюдавшимся уровням в 17-20 млрд. руб.

Умеренный рост долга

Fitch ожидает увеличения долга Почты России до 33,1 млрд. руб. к концу 2016 г. (2015 г.: 31,1 млрд. руб.). Структура долга остаётся благоприятной с преобладанием долгосрочных внутренних облигаций, на которые приходилось 67% суммарного долга по состоянию на 30 сентября 2016 г. Компания имеет валютные риски, поскольку 8% её долга представлено кредитами, номинированными в евро. Эти кредиты имеют гарантии от международных экспортных кредитных агентств и предназначены для покупки почтового и сортировочного оборудования. Почта России имеет достаточные валютные доходы и аккумулированные валютные денежные средства, которые с запасом покрывают обслуживание долга в иностранной валюте.

Почта России имеет хороший запас ликвидности. На 30 сентября 2016 г. денежные средства и депозиты компании составляли 16,1 млрд. руб., что полностью покрывает долг к уплате в 2017-2019 гг. Доступ к фондированию является комфортным за счёт доступа компании к безотзывным кредитным линиям на сумму до 10 млрд. руб. и невыбранной программы выпуска облигаций на 55 млрд. руб. Это полностью компенсирует краткосрочный и среднесрочный риск рефинансирования. Денежные средства размещены в основном в государственных банках.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Рейтинги и прогноз по рейтингам Почты России находятся на одном уровне с рейтингами Российской Федерации и, вероятно, продолжат отражать их в среднесрочной перспективе.

Негативное влияние на рейтинги могут оказать ослабление связей с государством в результате потенциального изменения правового статуса и последующего существенного сокращения государственного участия в компании или недостаточная финансовая поддержка в случае существенного ухудшения финансовой устойчивости Почты России.