ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Республики Беларусь в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "Стабильным" прогнозом. Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок - на уровне "B-".

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Рейтинги Республики Беларусь отражают значительные внешние факторы уязвимости и историю частых кризисов, с одной стороны, и относительно сильные государственные финансы и структурные индикаторы, с другой, в частности показатели ВВП на душу населения и развития человеческого потенциала заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов.

Валовые международные резервы повысились на 800 млн. долл. до 4,9 млрд. долл. в 2016 г., но остаются ниже уровней, которые наблюдались до 2014 г. Чистые резервы улучшились до слабоположительного значения в 2016 г. Однако, по оценкам Fitch, ликвидные активы как доля краткосрочных пассивов (39% в 2017 г.) находятся на самом низком уровне в рейтинговой категории "B".

Fitch полагает, что дефицит счёта текущих операций республики повысился до 5% ВВП (2,4 млрд. долл.) в 2016 г. относительно 3,7% (2 млрд. долл.) в 2015 г. Перспективы недостижения ожидаемых показателей роста и постепенное увеличение мировых цен на нефть могут сдержать дефициты счёта текущих операций на уровне 4,4% в 2017 и 2018 гг. Тем не менее, валовые потребности во внешнем финансировании республики (не включая краткосрочный долг) как процент от международных резервов составляют 146%, что входит в число самых высоких показателей среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой. Чистый внешний долг (55% ВВП) и обслуживание внешнего долга (23% от текущих платежей в иностранной валюте (CXP)) в два раза превышают соответствующие показатели для медианы "B".

Затянувшиеся разногласия с Россией по поводу цен на газ, которые начались в 2016 г., могут оказать дальнейшее давление на внешние расчёты, способность генерировать иностранную валюту и экономическую активность. Обслуживание суверенного долга в иностранной валюте прогнозируется на уровне 3,4 млрд. долл. в 2017 г., при этом на выплаты внешнего долга приходится 1,8 млрд. долл. Государственный план финансирования повышает зависимость от недолговых валютных доходов, частично получаемых от нефтяных пошлин и экспорта, и возврата на международные рынки капитала. Кроме того, по плану финансирования ожидается возобновление поступлений от Евразийского банка развития ("ЕАБР", в сумме на 1 млрд. долл.). Третье выделение средств, на основе критериев достигнутых показателей на конец сентября, ещё предстоит получить.

В январе 2018 г. наступает срок погашения по международным облигациям Беларуси на 800 млн. долл. Снижение рисков финансирования, вероятно, будет зависеть от возобновления отложенных поступлений по программе ЕАБР и/или от дополнительных источников валютных средств. Хотя МВФ и правительство, как сообщается, уже обсудили возможность осуществления программы, сроки и результаты остаются неопределёнными, и мы не учитываем в наших прогнозах получение средств от МВФ.

Макроэкономические показатели республики заметно слабее, чем у сопоставимых эмитентов. Экономика оставалась в рецессии в 2016 г., сократившись в указанном году на 2,6%, ввиду слабого роста по торговым партнёрам, снижения реальной заработной платы, проведения более жёсткой политики и разногласий по цене на газ с Россией. Fitch ожидает, что экономика останется в рецессии в 2017 г., однако темпы сокращения замедлятся ввиду относительного улучшения в области потребления и инвестиций. Позитивное влияние цен на нефть и восстановления в соседних странах может быть ограниченным ввиду уменьшения объёмов импорта нефти из России.

Инфляция снизилась до 10,6% в 2016 г., что ниже целевого уровня в 12%, установленного центральным банком. Средний уровень инфляции может колебаться около 11% в 2017 г. ввиду ожидаемой корректировки коммунальных тарифов. Центральный банк проводит жёсткую политику и работает над стратегией перехода к режиму полного инфляционного таргетирования к 2020 г. В то же время эффективность монетарной политики сдерживается программой кредитования и высокими уровнями финансовой долларизации.

По оценкам Fitch, консолидированный общегосударственный бюджет по-прежнему имел профицит (1,6% ВВП) в 2016 г., что отражает меры в области доходов, отсутствие реального роста расходов на оплату труда и сокращение капитальных расходов. Фонд социальной защиты имел небольшой профицит (0,3% ВВП). По оценкам Fitch, включая забалансовые расходы, в 2016 г. профицит достиг 0,6% ВВП. Власти представили трёхлетний бюджет (2017-2019 гг.), чтобы обозначить ожидания и подчеркнуть своё намерение снизить забалансовые расходы и программу кредитования.

Государственный долг был равен 52% ВВП на конец 2016 г., что ниже медианы в 56% для стран с рейтингами категории "B". Fitch включает государственные гарантии на общую сумму 11% ВВП в расчёт суммарного долга ввиду высокой вероятности того, что государству потребуется выплачивать обязательства госпредприятий. Долг имеет высокую подверженность валютному риску, поскольку 80% долга номинировано в иностранной валюте.

Регулятивные неработающие кредиты (три наиболее рисковых категории) более чем удвоились до 14,2% от валовых кредитов на конец ноября 2016 г. по сравнению с 6,8% на конец 2015 г., и вероятны дальнейшие увеличения. Уровень капитализации у банковской системы составляет 18,5%. Анализ качества активов, завершённый в июле, не предоставил достаточной информации для оценки ситуации в финансовом секторе и полной оценки его устойчивости к шокам. Наличие крупного госсектора (50% активов) создаёт фискальные риски для государства.

Политическая власть сконцентрирована в руках Президента Лукашенко, который находится у власти с 1994 г. Оппозиция является слабой, и Fitch исходит из того, что г-н Лукашенко останется у власти в среднесрочной перспективе. Россия по-прежнему является одним из ключевых партнёров Беларуси с торговой, финансовой и политической точки зрения. Разногласия с Россией по цене на газ, которые напоминают различные споры в энергетической сфере в 2000-х годах, остаются неразрешёнными, таким образом создавая неопределённость по экономическим и финансовым перспективам на 2017 г.

СУВЕРЕННАЯ РЕЙТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

По суверенной рейтинговой модели Fitch страна имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу "B+" по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

Комитет агентства по суверенному рейтингу скорректировал результаты модели для получения окончательного долгосрочного РДЭ в иностранной валюте, применив качественные факторы в сравнении с сопоставимыми эмитентами, следующим образом:

- Макроэкономика: -1 уровень с учётом истории низкого качества управления экономической политикой, что обуславливало частые кризисы, и слабого потенциального роста относительно сопоставимых эмитентов

- Внешние финансы: -1 уровень с учётом очень высоких валовых потребностей во внешнем финансировании, низких чистых международных резервов и зависимости от финансовой поддержки, предоставляемой при определённых ситуациях, для выполнения обязательств по внешнему долгу, а также высокого показателя чистого внешнего долга к ВВП.

Суверенная рейтинговая модель Fitch - это собственная рейтинговая модель с множественной регрессией, которая использует 18 переменных, исходя из трёхлетних центрированных средних значений, включая прогнозы на 1 год, для получения скорингового балла, эквивалентного долгосрочному РДЭ в иностранной валюте. Перспективный учёт агентством качественных факторов даёт возможность корректировать результат, полученный с использованием суверенной рейтинговой модели, для присвоения финального рейтинга и отражает факторы в рамках наших критериев, которые не могут быть в полной мере выражены в количественном виде и/или не отражены в полном объёме в суверенной рейтинговой модели.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

"Стабильный" прогноз отражает мнение Fitch, что позитивные факторы и риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы. Тем не менее, следующие факторы риска вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию:

- Серьёзные стрессы в области внешнего финансирования и рост риска неисполнения обязательств по выплате долга в иностранной валюте.

- Ухудшение в области государственных финансов, что привело бы к существенному росту государственного долга.

Следующие факторы в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому действию:

- Сокращение давления в области внешнего финансирования, поддерживаемое восстановлением международных резервов.

- Улучшение потенциала среднесрочного роста Беларуси, обусловленное реализацией структурных реформ.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Fitch исходит из того, что в определённых ситуациях Беларусь будет получать финансовую поддержку от России.