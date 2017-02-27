ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и Фонд «Росконгресс» договорились о совместном информационном сопровождении продвижения российского экспорта в рамках проекта «Национальный бренд «Сделано в России».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подписали в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Документ предусматривает установление партнёрских отношений в рамках развития концепции Национального бренда «Сделано в России», а также рекламную, маркетинговую, брендинговую и коммуникационную поддержку экспорта российских товаров и услуг.

В этих целях стороны договорились, прежде всего, выстроить эффективную систему коммуникаций, проводить совместные профильные мероприятия (встречи, сессии, круглые столы, конференции и др.), а также оказывать взаимную экспертную и консультационную поддержку по вопросам продвижения интересов российских экспортёров.