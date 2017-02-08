Герман Греф принял участие в открытии специализированной электронной площадки
08.02.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в открытии электронной площадки для проведения закрытых процедур закупок в сфере государственного оборонного заказа "АСТ ГОЗ".
По поручению Правительства РФ площадку разработали ФАС России и госкорпорация "Ростех". На ней будут проводиться закрытые закупки, сведения о которых не составляют государственную тайну, но при этом не могут размещаться в интернете в открытом доступе.
В качестве партнёра для создания новой площадки была выбрана площадка "Сбербанк-АСТ", многолетний лидер сферы электронных торгов в России.
"Мы уверены, и это подтверждается опытом: специализированная электронная торговая площадка позволит экономить время и деньги, повысит прозрачность закупок, в том числе для контролирующих органов, обеспечит экономию бюджетных средств", - отметил Герман Греф.
ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
По поручению Правительства РФ площадку разработали ФАС России и госкорпорация "Ростех". На ней будут проводиться закрытые закупки, сведения о которых не составляют государственную тайну, но при этом не могут размещаться в интернете в открытом доступе.
В качестве партнёра для создания новой площадки была выбрана площадка "Сбербанк-АСТ", многолетний лидер сферы электронных торгов в России.
"Мы уверены, и это подтверждается опытом: специализированная электронная торговая площадка позволит экономить время и деньги, повысит прозрачность закупок, в том числе для контролирующих органов, обеспечит экономию бюджетных средств", - отметил Герман Греф.
ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.