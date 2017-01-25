ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совместная заявка двух компаний была признана лучшей в конкурсе на заключение генерального договора страхования ценных грузов Почты России.

В течение года СОГАЗ и СПАО «Ингосстрах» будут оказывать российскому оператору государственной почтовой сети услуги по страхованию наличных денежных средств при их перевозке, переноске, доставке (вручении) и промежуточном (транзитном) хранении. Страхование будет осуществляться на случай повреждения, гибели или утраты ценных грузов по различным причинам. Страховое покрытие распространяется на все филиалы Почты России. Общая страховая сумма составляет 5,8 трлн рублей.