ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" одержало победу в открытом запросе предложений на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО). По итогам конкурса был заключён договор. Страхователем выступило Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России". Общая страховая сумма по договору составляет 32,2 млн рублей.

По условиям заключённого договора страховой защитой обеспечены 36 автомобилей, состоящих на балансе учреждения. Автомобильный парк клиента застрахован от рисков угона, гибели (утраты) или повреждения транспортных средств. Срок страхования составляет 1 год.

Помимо "Ингосстраха" в конкурсе принимали участие ещё две крупные страховые компании.