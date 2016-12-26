ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии новогодних праздников Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» заключил ещё две сделки по финансированию бизнес-проектов на общую сумму 13,3 млн. рублей. Таким образом, за 3,5 года успешной работы фонда в рамках поддержки проектов малого и среднего бизнеса было профинансировано уже 27 проектов на общую сумму 128,8 млн. рублей.

Одним из проектов стала производственная компания ООО «Литмаш» в г. Абакан. Сумма инвестиций составила 9 500 000 рублей. История компании «Литмаш» началась в 2015 году, когда Алексей Парсаев и Александр Роганов организовали собственное производство по отливке продукции из углеродной и хладостойкой стали в арендованном цехе и на арендованном оборудовании. На сегодняшний день у проекта сформирован рынок сбыта готовой продукции и заключены договоры поставки с крупными предприятиями Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Дополнительные инвестиции фонда позволят предпринимателям увеличить объёмы производства и провести модернизацию оборудования.

Для компании ООО «Чупинет», которая занимается производством текстильной продукции, фонд выделил 3 800 000 рублей на расширение ассортимента. Виктория и Вячеслав Агаповы занимались оптовыми поставками детской одежды из Таиланда, начиная с 2012 года, а уже в 2015, за счёт собственных средств, семья предпринимателей организовала производство детской одежды в г. Оренбург.



«Финансирование подобных проектов для нас крайне важно, так как эти компании уже достаточно успешно сотрудничают с крупнейшими представителями данного сегмента рынка. У проектов серьёзные перспективы развития, и мы рады, что смогли в достаточной мере оказать финансовую поддержку и тем самым поспособствовать расширению производственных мощностей предприятий», - комментирует руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка Алена Сокова.