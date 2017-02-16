Жителям Томской области в 2016 году было выдано более 7,5 тыс. ипотечных кредитов
16.02.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Центробанка России, в 2016 году кредитные организации выдали жителям Томской области 7 549 жилищных кредитов на общую сумму 11,079 млрд рублей, из них 7 515 — ипотечные на 11,058 млрд рублей.
В денежном эквиваленте это на 2,5 миллиарда больше, чем в 2015 году.
Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам 2016 года составила 12,53 % годовых. По этому показателю Томская область занимает второе место после Новосибирской области (12,46 %) среди регионов Сибирского федерального округа. На третьем месте Красноярский край — 12,58 %.
Средний срок жилищного кредитования в регионе — около 15 лет (181,6 месяца).
В денежном эквиваленте это на 2,5 миллиарда больше, чем в 2015 году.
Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам 2016 года составила 12,53 % годовых. По этому показателю Томская область занимает второе место после Новосибирской области (12,46 %) среди регионов Сибирского федерального округа. На третьем месте Красноярский край — 12,58 %.
Средний срок жилищного кредитования в регионе — около 15 лет (181,6 месяца).