ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Розничный бизнес банка ВТБ и ВТБ24 подвели итоги работы сервиса по оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. В 2016 г. клиенты двух банков совершили около 285 тыс. операций по оплате штрафов на сумму более 400 млн рублей. Общий объем экономии за счет внедрения сервиса оплаты со скидкой 50% достиг 130 млн рублей.

Норма, позволяющая оплачивать со скидкой 50% административные штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения, действует с 1 января 2016 г. Это правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. В ВТБ24-Онлайн, а также в интернет- и мобильном банке розничного бизнеса ВТБ функционал, позволяющий оплачивать штрафы со скидкой, был реализован в марте 2016 г.

За 10 месяцев 2016 г. более 20 тыс. клиентов розничного бизнеса ВТБ воспользовались сервисом по оплате штрафов ГИБДД. Общее количество проведённых операций в интернет- и мобильном банке превысило 130 тыс., а объем — отметку в 300 млн рублей. Большинство клиентов (около 70%) оплатили штраф с 50-процентной скидкой. Это позволило им сэкономить порядка 80 млн рублей.