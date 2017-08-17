ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МТС Банк улучшил условия по переводам денежных средств с карты на карту на сайте банка, а также в банкоматах, интернет- и мобильном-банке.

Сумма перевода денежных средств увеличена со 100 000 рублей до 150 000 рублей, максимальный месячный лимит на переводы с 850 000 рублей увеличен до 1 500 000 рублей.

Также МТС Банк предоставляет возможность перевести денежные средства между картами платёжной системы «Мир» по ставке всего 1,00% от суммы операции.