ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mail.Ru Group Limited (MAIL:LI, в дальнейшем именуемая «компания»), одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, сегодня публикует неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал 2017 года.

Основные показатели

Второй квартал 2017 г. Во втором квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 127 млн руб.

Во втором квартале 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 595 млн руб.

Во втором квартале 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 038 млн руб. Первое полугодие 2017 г. В первом полугодии 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 328 млн руб.

В первом полугодии 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 846 млн руб.

В первом полугодии 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 812 млн руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 г. составил 8 597 млн руб.

Недавние события

Общее количество заказов, обработанных объединённым бизнесом Delivery Club, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом: в мае 2017 г. оно составило 957 тысяч заказов. Мобильное приложение ВКонтакте названо самым популярным в России по количеству времени, которое пользователи проводят в нем (Mediascope, Россия, города с населением от 700 тыс., апрель 2017 г.). Выпущено крупное обновление приложения Delivery Club: редизайн, красочные снимки блюд, улучшения интерфейса, оценка ресторанов по пятизвёздочной системе. Юла интегрирована в раздел объявлений в Одноклассниках: товары, размещенные через Одноклассники, доступны на Юле, и наоборот. В Юле появились подборки популярных товаров и доставка в крупных городах; кроме того, в веб-версии реализован полный набор возможностей для продавцов. Обновился дизайн веб-версии и мобильных приложений Am.ru, добавлены новые виджеты: просмотр в 3D-режиме, средняя скорость продажи автомобиля, статистика цен и данные о снижении стоимости. Представлены многочисленные обновления BeepCar: рекомендации по добавлению фотографии пользователя, информации об автомобиле и снимка автомобиля; возможность сообщить о недостоверности информации и о проблеме с поездкой; история поиска и популярные маршруты; дублирование созданных ранее поездок; авторизация через соцсети и многое другое. Создано бета-сообщество Почты Mail.Ru — уникальная платформа, в рамках которой пользователи могут тестировать, оценивать и обсуждать новые возможности почтового сервиса. В приложениях Почты Mail.Ru реализована возможность отложенной отправки и пересылки вложений любых размеров. Hotbox, Icebox и Teambox (наши облачные B2B-сервисы для горячего и холодного хранения данных, а также для рабочих групп) вышли из беты. ВКонтакте запустила первую открытую платформу для создания виртуальных масок: пользователи могут создавать новые маски. ВКонтакте представила Streaming API — инструмент, позволяющий исследователям и специалистам по маркетингу отслеживать обновления публичного контента по заданным ключевым словам и автоматически получать все релевантные посты. Полностью обновлен раздел ВКонтакте для бизнеса: представлены новые рекламные форматы, категории ретаргетинга и сообществ, а также видеоплатформа, позволяющая администраторам групп участвовать в размещении рекламы в видеозаписях, публикуемых в группах. ВКонтакте провел чемпионат по программированию VK Cup 2017 (зарегистрировалось 2 736 команд, в финал вышло 39 участников из 7 стран) и крупное офлайн-мероприятие в Санкт-Петербурге — VK Fest 2017 (350 интерактивных площадок, 20 тематических зон и 85 000 посетителей за два дня). Одноклассники запустили платформу для приложений в группах и представили настраиваемый блок с контентом, расположенный над лентой новостей группы. Состоялся мировой запуск мобильной игры HAWK на Android. Представлены обновления для Warface, War Robots, Skyforge для PS4, Revelation Online, Perfect World и Juggernaut Wars. Реализованы многочисленные обновления myTarget: доступ к результатам независимого аудита видимости рекламы, проводимого сторонними компаниями, такими как MOAT; таргетирование пользователей на основе их действий в приложении; маркетплейс аудиторных сегментов, предоставляемых сторонними провайдерами данных (DMP). В MAPS.ME появились карточки отелей с подробной информацией, туры и экскурсии от Viator.com, новый интерфейс автомобильной навигации и стили карт, промежуточные остановки на маршрутах; также был оптимизирован размер карт.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

«Мы рады сообщить, что во втором квартале 2017 года продолжился стабильный рост наших результатов во всех направлениях. С учётом всех наших приобретений на сопоставимой основе, выручка во втором квартале выросла на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 127 млн руб. Как мы уже сообщали, для нас 2017 — это год инвестиций; мы продолжаем инвестировать в наши новые проекты, которые пока не прибыльны, и развивать их. С учётом этих обстоятельств показатель EBITDA вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 595 млн руб.

28 июня мы объявили о получении от российских налоговых органов разъяснения по вопросу применения НДС: с 1 января 2017 года изменился порядок обложения НДС значительной части выручки от IVAS (выручка от продажи виртуальных сервисов в социальных сетях) в России. Чтобы отразить эти изменения, мы представляем результаты первого квартала 2017 года на сопоставимой основе. С учётом вышеизложенного в первом квартале 2017 года выручка компании выросла бы на 30,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 201 млн руб. (ранее мы объявляли о росте на 24,4% — до 12 636 млн руб.). Показатель EBITDA в первом квартале составил бы 5 251 млн руб. (ранее мы объявляли о 4 884 млн руб.). Таким образом, выручка в первом полугодии выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 26 328 млн руб., а показатель EBITDA увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9 846 млн руб.

Под влиянием отмечавшихся нами ранее трендов выручка от рекламы во втором квартале продолжала стабильно расти. Несмотря на то, что мы продолжаем задействовать часть нашего рекламного инвентаря для продвижения наших новых продуктов (в основном Юлы, Am.ru, Delivery Club и BeepCar), выручка от рекламы выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5 395 млн руб. Росту способствовало развитие наших рекламных технологий, а также более активное применение наших рекламных форматов рекламодателями. Как и ранее, наиболее активно растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, от видео и мобильной рекламы. Перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, продолжается. Во втором полугодии 2017 года мы продолжим фокусироваться на росте мобильной и видеорекламы и внедрять новые рекламные технологии. Рост вовлеченности на всех платформах продолжается; повышение точности таргетирования и другие инструменты увеличивают эффективность рекламы. Всё это в сочетании с нашим уникальным положением в мобильном сегменте рынка, как и ранее, обеспечивает нам преимущество в контексте рыночных трендов.

Во втором квартале ВКонтакте продолжила демонстрировать отличные результаты, в частности, дальнейший рост вовлечённости пользователей. Выручка увеличилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 074 млн руб. Как и прежде, основную часть выручки составляет реклама; хотя во втором квартале наблюдался рост IVAS ВКонтакте, темп роста выручки от рекламы был выше, чем темп роста общей выручки. Мы продолжаем развивать платформу и делать её ещё удобнее для пользователей. Во втором квартале мы обновили раздел ВКонтакте для бизнеса, добавив новые рекламные форматы. Истории ВКонтакте начинают активно способствовать росту вовлеченности. Несмотря на блокировку ВКонтакте на Украине и традиционную сезонность, размер общей и мобильной месячной активной аудитории соцсети продолжает увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июне общая аудитория ВКонтакте составила 91 млн чел., а мобильная — 77 млн.

Во втором полугодии мы, как и ранее, будем фокусироваться на рекламе в мобильной ленте новостей. Как мы уже говорили, мы ожидаем, что загруженность рекламного инвентаря и цена размещения продолжат расти. Мы по-прежнему считаем, что у ВКонтакте есть значительный потенциал, формируемый ростом аудитории и расширением функциональности.

Во втором квартале 2017 года наша выручка от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,6%, составив 3 850 млн руб. Также продолжился рост выручки на международном рынке: во втором квартале ее доля в общем объеме выручки от MMO составила около 50%. Рост во втором квартале обусловлен успехом как наших новых релизов, так и выходивших ранее игр. Warface и War Robots продолжают демонстрировать хорошие результаты и остаются нашими крупнейшими играми. Revelation по-прежнему успешна как на российском рынке, так и на международном. У нас также был ряд успешных новых запусков, в первую очередь консольная версия Skyforge, которая была хорошо принята пользователями, а также успешный запуск HAWK. На 2017 год у нас запланировано еще несколько запусков, в числе которых значительно обновленная версия Armored Warfare. Все это позволяет нам ожидать продолжения стабильного роста игр в 2017 году.

Во втором квартале 2017 года выручка от IVAS выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя специфика мобильного IVAS затрудняет рост, мы довольны первыми результатами наших новых инициатив в области кроссплатформенных IVAS-сервисов, в особенности сервисов по подписке, в том числе сервиса «VIP». На этот год мы планируем запуск новых мобильных продуктов. С учетом изменений, касающихся уплаты НДС, мы ожидаем стабильного роста выручки от IVAS в 2017 году.

С момента покупки Delivery Club в ноябре 2016 года все операционные метрики значительно выросли. В мае мы объявили о приобретении ZakaZaka, который мы интегрируем с Delivery Club. Во втором квартале 2017 года общее число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, достигло новой рекордной отметки: свыше 950 тысяч. Число ресторанов-партнеров превысило 5 750. Мы продолжаем улучшать продукт, чтобы пользователям было проще заказывать еду, а ресторанам — принимать и обрабатывать заказы. Принимая во внимание актуальные тенденции, мы полагаем, что во втором полугодии выручка Delivery Club продолжит активно расти. В 2017 году Delivery Club будет укреплять лидирующую позицию на рынке, оставаясь в инвестиционной фазе. Однако, хотя в настоящий момент бизнес не прибылен, мы ожидаем, что он начнет приносить прибыль в течение 2018 года

Юла, наш сервис объявлений с привязкой к геолокации, был запущен около 18 месяцев назад, и всё это время мы наблюдали постоянный активный рост аудитории. Рост продолжился и во втором квартале 2017 года: был установлен новый рекорд — 20 млн активных пользователей в месяц и 4 млн активных пользователей в сутки на всех платформах. Приложение стабильно держится в первой пятерке общего рейтинга российского App Store и Google Play (по данным App Annie). За последние 12 месяцев приложение Юлы показало самый высокий прирост месячной аудитории среди всех приложений, которые отслеживает Mediascope (Россия, города с населением от 700 тыс., возраст 12–64, июнь 2017 г.).

В апреле 2017 года мы объявили о покупке Am.ru, одного из крупнейших сайтов объявлений о продаже автомобилей. В настоящий момент Am.ru интегрируется с Юлой. Как мы заявляли ранее, мы будем изучать возможности ограниченной монетизации во втором полугодии 2017 года, однако нашим приоритетом в этом году останется дальнейшее увеличение аудитории и вовлеченности. Во втором квартале мы представили ряд обновлений Юлы, в числе которых интеграция с Одноклассниками и полный набор возможностей для продавцов в веб-версии Юлы. Отзывы пользователей по-прежнему очень позитивны и вовлеченность велика; учитывая это, мы ожидаем, что аудитория в 2017 году продолжит расти.

В первом квартале 2017 года мы запустили BeepCar — сервис райдшеринга для междугородных поездок. В феврале он стартовал в России, в дальнейшем расширив географию до 19 стран. Во втором квартале число установок мобильного приложения стабильно росло, в июне достигнув 1,9 млн. В ближайшей перспективе мы сосредоточены на наращивании аудитории BeepCar; таким образом, на данный момент сервис не приносит выручки.

Во втором квартале потенциал нашего бизнеса по генерированию положительного денежного потока оставался на прежнем уровне, и денежный поток соответствовал прогнозам. После выплат по M&A-сделкам чистый остаток денежных средств на конец второго квартала составил 8 597 млн руб.

С четвертого квартала 2016 года мы сделали ряд приобретений; все они вписываются в нашу основную стратегию и линейку мобильных продуктов компании, а также обладают большим потенциалом. Принимая во внимание устойчивое финансовое положение компании и стабильность денежного потока, мы продолжим изучать дальнейшие возможности приобретений подобного масштаба.

В первом полугодии 2017 года мы показали хорошие результаты; значительный вклад в это внесли реклама, игры, Delivery Club, а также возобновившийся во втором квартале рост IVAS. Нас радует динамика результатов игр; кроме того, мы считаем, что у Delivery Club большой потенциал с учетом быстрого роста рынка и увеличения вовлеченности пользователей.

Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими.

Учитывая вышесказанное, а также принимая во внимание влияние блокировки на Украине и возможности прогнозирования, мы рады сообщить, что повышаем наши финансовые прогнозы на 2017 год. Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21%, как мы говорили ранее, а на 23–26%, и составит от 52,6 до 53,9 млрд руб. В 2017 году мы продолжим активно инвестировать в наши новые продукты в значительном объеме, так как мы видим в них значительный потенциал. Мы полагаем, что в 2017 году они не внесут вклада в показатель EBITDA. Также до конца года мы по-прежнему не ожидаем от Юлы или BeepCar значимого вклада в формирование выручки в 2017 году. Таким образом, мы полагаем, что в 2017 году показатель EBITDA составит около 20 млрд руб.».