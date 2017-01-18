ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 26 января 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерс на индекс РТС. Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на различные активы, торгующиеся на Московской бирже.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на индекс РТС - 9 февраля 2017 года.

Шаг страйка составит 2500 пунктов, диапазон страйков в торгах: +/- 15% от центрального страйка.

"Рынок опционов демонстрирует положительную динамику, за прошедший год объём торгов опционами увеличился на 66% и составил 5,7 трлн. рублей. Это закономерно, учитывая, что опционы - один из самых эффективных инструментов как для хеджирования рисков, так и для активной торговли.

Мы видим потенциальный спрос участников торгов и их клиентов к новому инструменту, который позволит реализовывать интересные торговые стратегии на коротких сроках. На первом этапе мы запускам недельные контракты на один из наиболее ликвидных активов - фьючерс на индекс РТС", - комментирует Кирилл Пестов, директор Бизнес-дивизиона "Срочный рынок" Московской биржи.