ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2017 года количество открытых на Московской бирже с начала 2015 года индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 200 тыс.

По итогам 2015 года открыто 88,9 тыс счетов, по итогам 2016 - 195,2 тыс счетов. Доля операций с акциями в рамках ИИС составляла 95%, с корпоративными облигациями - 3%, с ОФЗ - 2%.

Наибольшее количество ИИС за период с начала 2015 года было открыто клиентами Сбербанка (58 763 счёта), "Финама" (35 885 счетов), Открытие Брокер (30 809 счетов), БКС (28 263 счёта). На настоящий момент ИИС можно открыть в 100 компаниях.

С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счёт у брокера (брокерский счёт) или управляющей компании (счёт доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 400 тысяч рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д. Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счёта).