ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва заняла 33-е место в рейтинге городов мира по объёму прямых инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2016 года, сообщает компания JLL.

"Хотя в 2016 году Москва не вошла в топ-30 крупнейших инвестиционных рынков, за прошедший год российская столица улучшила свои позиции, поднявшись с 54-го на 33-е место", — говорится в исследовании.

Показатель российской столицы составил $3 млрд.

Лидирующую тройку по объему транзакций составили Нью-Йорк ($33,1 млрд), Лондон ($17 млрд) и Лос-Анджелес ($15,7 млрд). При этом Нью-Йорк, сохраняющий лидерство второй год подряд, серьезно увеличил отрыв от Лондона, а Лос-Анджелес вытеснил Париж и Токио из верхней части списка.