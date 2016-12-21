НРА присвоило рейтинг привлекательности работодателей ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь"
Общество с ограниченной ответственностью "СК "Ингосстрах-Жизнь" учреждено в 2003 году СПАО "Ингосстрах" и входит в группу "ИНГО", существующую с 1947 года.
Компания предоставляет услуги по инвестиционному, накопительному, пенсионному и кредитному страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и болезней.
Присвоение максимального уровня рейтинга привлекательности работодателя обусловлено следующими факторами: доходы сотрудников Компании выше среднерыночных и региональных и показывают положительную динамику; Компания предоставляет сотрудникам обширный социальный пакет, что позволяет сделать вывод о работе, проводимой для создания наилучших условий для работы и жизни сотрудников; Компания также принимает участие в благотворительных мероприятиях в рамках корпоративной социальной ответственности; сотрудникам предоставляется возможность прохождения оплачиваемого обучения и создаются условия для профессионального развития; Компания является прибыльным бизнесом и имеет постоянный положительный результат работы.