ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" рейтинг привлекательности работодателя на уровне "Emp1" - максимальный уровень привлекательности работодателя. Рейтинг присваивается Компании впервые.

Общество с ограниченной ответственностью "СК "Ингосстрах-Жизнь" учреждено в 2003 году СПАО "Ингосстрах" и входит в группу "ИНГО", существующую с 1947 года.

Компания предоставляет услуги по инвестиционному, накопительному, пенсионному и кредитному страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и болезней.

Присвоение максимального уровня рейтинга привлекательности работодателя обусловлено следующими факторами: доходы сотрудников Компании выше среднерыночных и региональных и показывают положительную динамику; Компания предоставляет сотрудникам обширный социальный пакет, что позволяет сделать вывод о работе, проводимой для создания наилучших условий для работы и жизни сотрудников; Компания также принимает участие в благотворительных мероприятиях в рамках корпоративной социальной ответственности; сотрудникам предоставляется возможность прохождения оплачиваемого обучения и создаются условия для профессионального развития; Компания является прибыльным бизнесом и имеет постоянный положительный результат работы.