ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и АО «ПФК ЦСКА» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение по развитию партнёрских отношений.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны футбольного клуба – Президент Евгений Гинер.

Стороны определили основные условия создания и продвижения нового наименования футбольного стадиона – ВЭБ Арена.

«Внешэкономбанк является финансовым плечом для многих инфраструктурных проектов нашей страны, и мы считаем, что такое продвижение нашего бренда, как присвоение Арене ЦСКА названия «ВЭБ Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей этого спортивного объекта с основной миссией Банка развития», - отметил Сергей Горьков.

Евгений Гинер указал, что «ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе».

Решение об участии ВЭБа в финансировании строительства новой арены было принято наблюдательным советом Банка в 2012 году. Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов США, объём участия ВЭБ – 241 млн долларов США. Данный проект ВЭБ расценивает как успешный – объект был возведён в срок и с экономией по смете. Причём из-за серьёзного сокращения расходов на строительство удалось сэкономить 40 млн долларов США (изначально кредит предполагался на 280 млн долларов США).