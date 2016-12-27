Подтверждён рейтинг Гарантийному Фонду Томской области на уровне А и отозван
27.12.2016, 12:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия Гарантийному Фонду Томской области на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия», второй подуровень и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом фонда от его актуализации. Перед отзывом по рейтингу был сохранен стабильный прогноз.
В качестве позитивных факторов отмечаются высокая надежность инвестиционных вложений Фонда (на 01.10.2016 все средства фонда размещены в депозиты банков, имеющих рейтинги кредитоспособности, на уровне А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)) и приемлемый уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых обязательств к капитализации на 01.10.2016 составило 180,2%). Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (99,2% пассивов сформировано за счет капитала и резервов на 01.10.2016), консервативный подход фонда к разделению кредитных рисков по заемщикам с банками-партнерами (с начала деятельности по 01.10.2016 среднее отношение поручительства к кредиту составило 39,6%). Поддержку рейтингу также оказывают высокая доля поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в виде залога недвижимости и приемлемый уровень доходности инвестиционного портфеля (отношение доходов от размещения средств на счетах банков и депозитах к среднему размеру капитализации фонда за период с 01.10.2015 по 01.10.2016 составило 10,3%).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших партнерах (на 01.10.2016 86,8% портфеля действующих поручительств приходится на 5 крупнейших партнеров) и низкий уровень покрытия операционных расходов доходами от предоставления поручительств (отношение доходов от вознаграждений за предоставление поручительств к операционным расходам за период с 01.10.2015 по 01.10.2016 составило 68,4%). Ограничивают рейтинг высокий уровень выплат (за период с 01.01.2016 по 01.10.2016 фондом было исполнено 12 поручительств на общую сумму 15 млн руб.) в сочетании с низкой эффективностью работы по регрессу (за время работы фонда взыскано 3,8 млн руб.). Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку также оказывают ограниченные масштабы деятельности (капитализация фонда на 01.10.2016 составила около 368 млн руб.; количество выданных поручительств с начала деятельности фонда по 01.10.2016 - 327).
ООО «Гарантийный Фонд Томской области» (г. Томск) создан в 2008 году и специализируется на предоставлении поручительств представителям МСБ на территории Томской области. Учредителем фонда является Областное государственное бюджетное специализированное учреждение «Фонд государственного имущества Томской области». На 01.10.2016 капитализация фонда составила 368,2 млн руб., внебалансовые обязательства - 663,4 млн руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года - 7,9 млн руб.
В качестве позитивных факторов отмечаются высокая надежность инвестиционных вложений Фонда (на 01.10.2016 все средства фонда размещены в депозиты банков, имеющих рейтинги кредитоспособности, на уровне А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)) и приемлемый уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых обязательств к капитализации на 01.10.2016 составило 180,2%). Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств (99,2% пассивов сформировано за счет капитала и резервов на 01.10.2016), консервативный подход фонда к разделению кредитных рисков по заемщикам с банками-партнерами (с начала деятельности по 01.10.2016 среднее отношение поручительства к кредиту составило 39,6%). Поддержку рейтингу также оказывают высокая доля поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в виде залога недвижимости и приемлемый уровень доходности инвестиционного портфеля (отношение доходов от размещения средств на счетах банков и депозитах к среднему размеру капитализации фонда за период с 01.10.2015 по 01.10.2016 составило 10,3%).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших партнерах (на 01.10.2016 86,8% портфеля действующих поручительств приходится на 5 крупнейших партнеров) и низкий уровень покрытия операционных расходов доходами от предоставления поручительств (отношение доходов от вознаграждений за предоставление поручительств к операционным расходам за период с 01.10.2015 по 01.10.2016 составило 68,4%). Ограничивают рейтинг высокий уровень выплат (за период с 01.01.2016 по 01.10.2016 фондом было исполнено 12 поручительств на общую сумму 15 млн руб.) в сочетании с низкой эффективностью работы по регрессу (за время работы фонда взыскано 3,8 млн руб.). Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку также оказывают ограниченные масштабы деятельности (капитализация фонда на 01.10.2016 составила около 368 млн руб.; количество выданных поручительств с начала деятельности фонда по 01.10.2016 - 327).
ООО «Гарантийный Фонд Томской области» (г. Томск) создан в 2008 году и специализируется на предоставлении поручительств представителям МСБ на территории Томской области. Учредителем фонда является Областное государственное бюджетное специализированное учреждение «Фонд государственного имущества Томской области». На 01.10.2016 капитализация фонда составила 368,2 млн руб., внебалансовые обязательства - 663,4 млн руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года - 7,9 млн руб.