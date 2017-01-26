Портфель активов ВТБ24 Private Banking вырос на 18%
26.01.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года объём средств под управлением ВТБ24 Private Banking вырос на 130 млрд рублей и достиг 862 млрд. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.
Портфель инвестиционных продуктов VIP-клиентов ВТБ24 за год вырос более чем в два раза – до 100 млрд рублей. Количество состоятельных клиентов, обсуживающихся в банке, увеличилось на четверть, превысив 10 тысяч человек.
По словам Михаила Задорнова, в следующем году банк увеличит количество VIP-клиентов на 20% – до 12 тысяч человек. Портфель активов под управлением, по его словам, вырастет на 84 млрд и достигнет отметки 946 млрд рублей.
Портфель инвестиционных продуктов VIP-клиентов ВТБ24 за год вырос более чем в два раза – до 100 млрд рублей. Количество состоятельных клиентов, обсуживающихся в банке, увеличилось на четверть, превысив 10 тысяч человек.
По словам Михаила Задорнова, в следующем году банк увеличит количество VIP-клиентов на 20% – до 12 тысяч человек. Портфель активов под управлением, по его словам, вырастет на 84 млрд и достигнет отметки 946 млрд рублей.