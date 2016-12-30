ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании «НТЦ» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу - стабильный.

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокие показатели ликвидности (коэффициенты абсолютной, срочной, текущей ликвидности на 30.09.2016, рассчитанные по скорректированной стоимости активов, составляют 0,2, 3,06 и 3,23 соответственно), высокий уровень прогнозной ликвидности (отношение источников ликвидности к направлениям ее использования в ближайшие 12 месяцев - 1,26) и низкий уровень валютных рисков. Также отмечаются умеренно низкий уровень текущей долговой нагрузки (отношение CFO за 2017 год к выплатам по долгу в 2017 году составит 116%; отношение процентов к уплате в 2017 году к EBITDA за 2017 год составит 0,9), высокий объем и надежность страховой защиты и умеренно высокое качество стратегического планирования.

«Агентство ожидает пролонгации краткосрочного долга компании до середины 2021 года, а также значительного роста операционного денежного потока в 2017 года в результате более чем 70% роста арендных ставок, предусмотренного действующими договорами аренды, что оказывает положительное влияние на рейтинг», - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.

Среди сдерживающих факторов были выделены текущая убыточность деятельности (чистая прибыль и EBITDA за 30.09.2015-30.09.2016 отрицательны), высокий уровень общей долговой нагрузки (отношение прогнозного CFO за 2017 год к прогнозному уровню долга составит 15%; отношение прогнозного уровня долга к прогнозной EBITDA за 2017 год составит 7,1) и низкий уровень «стрессовой» ликвидности (отношение продисконтированных на качество активов к обязательствам на 30.09.2016 составило 0,8). Давление на рейтинг также оказывают низкие возможности для привлечения дополнительного залогового финансирования, низкий уровень диверсификации долговых обязательств. Также аналитики агентства отмечают низкий уровень диверсификации клиентской базы (доля крупнейшего арендатора в прогнозной структуре выручки - 72%) и низкий уровень диверсификации дебиторской задолженности.

ООО «НТЦ» занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Москве: гостинично-деловой центр «Парк победы», 28,1 тыс. кв. метров площадей и 563 машиноместа. Объем активов компании по состоянию на 30.09.2016 составил 7,6 млрд. руб., собственный капитал - (-1,3) млрд. руб., выручка компании за 30.09.2015-30.09.2016 составила 1,3 млрд. руб., чистый убыток за тот же период - 1,4 млрд. рублей.