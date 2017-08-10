ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,4%. По программе «Новостройка» такая ставка действует при первоначальном взносе от 20%.

Для вторичного рынка по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» ипотечная ставка установлена от 10,7% годовых.

«В 2017 году Промсвязьбанк существенно расширил возможности для получения ипотеки с комфортной ставкой: её можно оформить без документов, подтверждающих доход», – комментирует Олег Коркин, директор департамента ипотечного кредитования Промсвязьбанка.