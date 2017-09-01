ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года, Промсвязьбанк занял 5 место по размеру портфеля кредитов МСБ. Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.

Объём кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям МСБ в первом полугодии 2017 года, составил 40 789 млн рублей, увеличившись на 39,1% за год на отчетную дату. Эксперт РА подчёркивает, что помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только два банка, один из них – Промсвязьбанк, переместившийся в рейтинге сразу на 5 строчку.