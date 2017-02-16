ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Промсвязьбанк выиграл открытый конкурс группы компаний ИНВИТРО на обслуживание в рамках зарплатного проекта. В первом квартале 2017 г. банк выпустит 4650 зарплатных карт для сотрудников предприятий группы, фонд оплаты труда по проекту составит более 212 млн рублей.

«Промсвязьбанк — финансовый партнер ГК ИНВИТРО с 2002 года, — комментирует Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка. — Построение прочных взаимоотношений с нашими клиентами, поддержание их лояльности, комплексные банковские решения — приоритеты в стратегии корпоративного блока Промсвязьбанка. У компании ИНВИТРО талантливые акционеры с огромным опытом работы в медицине, бизнес-стратегия которых определенно успешна, сильный финансовый блок. Мы рады продолжать наше сотрудничество».