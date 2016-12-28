ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности ТАТАГРОПРОМБАНКу до уровня C+ и сохранило негативный прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне B+ c негативным прогнозом.



Ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (20 декабря банк ввёл лимит на выдачу средств вкладчикам в размере 10 тыс. руб. в сутки). Негативный прогноз по рейтингу объясняется ухудшением качества активов и возросшим риском нарушения нормативов достаточности собственных средств.



ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК" (г. Казань, рег. номер 728) специализируется на кредитовании юридических лиц, привлечении во вклады средств физических, включая ИП. Головной офис банка расположен в г. Казани, 7 дополнительных офисов и 2 филиала - на территории Республики Татарстан. На 01.12.2016 величина чистых активов банка по РСБУ составила 3,3 млрд руб. (361-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 841,7 млн руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 6,9 млн. руб.



Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 11.11.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 15.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведён 26.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.