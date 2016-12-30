RAEX считает, что прибыль банков снизится на 5-10% в 2017 году
30.12.2016, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор "Прогноз развития банковского сектора в 2017 году: робкое восстановление".
Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% (в 2016 году мы ждём его падения на 5%) благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики. Но, как и в 2016 году, рост портфеля у многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне ужесточения подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд и скрытых в реструктуризациях проблемных кредитов крупному бизнесу.
По базовому сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведёт к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. По необеспеченным потребкредитам мы ожидаем темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно высокими, что сделает восстановление кредитных портфелей достаточно робким. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7%, МСБ – порядка 5%. В свою очередь, портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве.
В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-10% по сравнению 2016 годом за счёт роста отчислений в резервы по проблемным активам. Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к резервированию кредитов. В частности, под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объёмах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснётся банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счёт залогов по завышенной стоимости.
В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счёт санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчёте норматива Н25, 20% банков близки к его нарушению.
Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% (в 2016 году мы ждём его падения на 5%) благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики. Но, как и в 2016 году, рост портфеля у многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне ужесточения подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд и скрытых в реструктуризациях проблемных кредитов крупному бизнесу.
По базовому сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведёт к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. По необеспеченным потребкредитам мы ожидаем темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно высокими, что сделает восстановление кредитных портфелей достаточно робким. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7%, МСБ – порядка 5%. В свою очередь, портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве.
В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-10% по сравнению 2016 годом за счёт роста отчислений в резервы по проблемным активам. Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к резервированию кредитов. В частности, под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объёмах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснётся банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счёт залогов по завышенной стоимости.
В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счёт санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчёте норматива Н25, 20% банков близки к его нарушению.