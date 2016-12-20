ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал компании РОСГОССТРАХ в Пензенской области заключил договор страхования от несчастных случаев с "Ночной хоккейной лигой", Дивизионом "40 +". 83 игрока застрахованы по программе коллективного страхования от несчастных случаев и болезней "Конструктор". Договор включает в себя полный пакет рисков: телесные повреждения, инвалидность, смерть в результате несчастного случая.

Общая сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила около 2,5 млн рублей. Договор действует до 1 июня 2017года.

"Не секрет, что хоккей - один из самых травмоопасных видов спорта: на ледовых площадках бушуют страсти и разворачиваются настоящие баталии, - говорит директор Пензенского филиала компании РОСГОССТРАХ Николай Костыгин. - Поэтому мы готовы обеспечить страховой защитой хоккеистов во время тренировок и матчей".

"Ночная Хоккейная Лига - ведущая спортивная организация в сфере любительского хоккея, имеющая свои региональные представительства по всей России. Большинство матчей проводится в вечернее и ночное время, а днём спортсмены-любители трудятся на основной работе.