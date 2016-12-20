Росгосстрах в Пензенской области застраховал игроков "Ночной хоккейной лиги"
Общая сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила около 2,5 млн рублей. Договор действует до 1 июня 2017года.
"Не секрет, что хоккей - один из самых травмоопасных видов спорта: на ледовых площадках бушуют страсти и разворачиваются настоящие баталии, - говорит директор Пензенского филиала компании РОСГОССТРАХ Николай Костыгин. - Поэтому мы готовы обеспечить страховой защитой хоккеистов во время тренировок и матчей".
"Ночная Хоккейная Лига - ведущая спортивная организация в сфере любительского хоккея, имеющая свои региональные представительства по всей России. Большинство матчей проводится в вечернее и ночное время, а днём спортсмены-любители трудятся на основной работе.