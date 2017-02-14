ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Белгородский филиал компании Росгосстрах заключил договор страхования ответственности владельцев складов временного хранения и таможенных складов с крупнейшей компанией в регионе.

Согласно условиям договора, застрахована ответственность страхователя перед третьими лицами в случае гибели или причинения вреда имуществу. Общая сумма ответственности компании по договору составила более 22 млн рублей.

"В современном мире всё более востребованным становится страхование в области складской недвижимости и логистических услуг, - говорит заместитель директора по корпоративному страхованию филиала компании Росгосстрах в Белгородской области Денис Панин. - В сегодняшних непростых экономических условиях только договор страхования может полностью обеспечить защиту финансовых интересов компании. Ведь в случае повреждения или утраты имущества денежная выплата поможет компенсировать ущерб, что, в свою очередь, является залогом стабильного развития компании".