Россельхозбанк направил на развитие АПК более 1 трлн рублей в 2016 году
25.01.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году Россельхозбанк на 62% увеличил объём кредитования агропромышленного комплекса России, предоставив аграриям рекордные 1,03 трлн рублей.
Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.
По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.
Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.
По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.