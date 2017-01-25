ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году Россельхозбанк на 62% увеличил объём кредитования агропромышленного комплекса России, предоставив аграриям рекордные 1,03 трлн рублей.

Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.

По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.