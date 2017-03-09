Россельхозбанк направил свыше 25 млрд рублей на программу льготного кредитования АПК - Ткачёв
09.03.2017, 10:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С момента запуска механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых АО "Россельхозбанк" предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование на общую сумму более 25 млрд рублей. Кредитные средства направлены предприятиям АПК из 44 регионов Российской Федерации. Банк стал первым из российских уполномоченных организаций, приступившим к реализации нового порядка, и сегодня является лидером по объёму портфеля указанных кредитов.
"Менее чем за два месяца с момента подписания соглашения с Минсельхозом России Россельхозбанк провёл все необходимые согласовательные процедуры, организовал оперативный и бесперебойный процесс льготного кредитования и предоставил сотням сельхозтоваропроизводителей существенную часть кредитов. Уверен, что поддержка Россельхозбанка будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании и высокому урожаю по итогам 2017 года", – подчеркнул Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.
По словам Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Дмитрия Патрушева, в настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки от аграриев, формировать реестры потенциальных заемщиков и обеспечивать согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется кредитованию малых форм хозяйствования.
"Менее чем за два месяца с момента подписания соглашения с Минсельхозом России Россельхозбанк провёл все необходимые согласовательные процедуры, организовал оперативный и бесперебойный процесс льготного кредитования и предоставил сотням сельхозтоваропроизводителей существенную часть кредитов. Уверен, что поддержка Россельхозбанка будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании и высокому урожаю по итогам 2017 года", – подчеркнул Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.
По словам Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Дмитрия Патрушева, в настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки от аграриев, формировать реестры потенциальных заемщиков и обеспечивать согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется кредитованию малых форм хозяйствования.