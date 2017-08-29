ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. Благодаря оперативному согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов Банка, РСХБ получил возможность направить аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа РСХБ предоставил предприятиям АПК более 22 млрд рублей инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% годовых. Таким образом, более 450 сельхозпредприятий из 48 регионов России получили возможность приобрести новую технику и оборудование.