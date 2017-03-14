Россельхозбанк вдвое увеличил темпы кредитования сезонных работ с начала 2017 года
14.03.2017, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала текущего года Россельхозбанк предоставил сельхозпроизводителям на цели проведения сезонных работ более 44 млрд рублей – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из указанного объёма свыше 17 млрд рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.
В I полугодии 2017 года Россельхозбанк планирует предоставить клиентам на посевную не меньший объём кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года, что, по расчётам Банка, позволит полностью удовлетворить платёжеспособный спрос со стороны аграриев и будет способствовать получению высокого урожая зерна в России.
В I полугодии 2017 года Россельхозбанк планирует предоставить клиентам на посевную не меньший объём кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года, что, по расчётам Банка, позволит полностью удовлетворить платёжеспособный спрос со стороны аграриев и будет способствовать получению высокого урожая зерна в России.